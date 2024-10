Ten smartfon Xiaomi mógłby wywołać w Polsce rewolucję

Czy można jarać się smartfonem, które w Polsce mógłby kosztować maksymalnie kilkaset złotych? Jeżeli chodzi o Xiaomi Redmi A4 5G, to jak najbardziej. Dlaczego to urządzenie to prawdziwy gamechanger?

Krótka specyfikacja Xiaomi Redmi A4 5G

Dlaczego dla odmiany tym razem wspominam, że specyfikacja nie będzie zajmować zbyt wielu akapitów? Okazuje się, że w trakcie Indian Mobile Congress 2024 na którym zaprezentowano Redmi A4 5G parametry techniczne podano bardzo wybiórczo. Nie zmienia to jednak faktu, że smartfon prezentuje się bardzo ciekawie.

Xiaomi Redmi A4 5G (Źródło: PhoneArena)

W tym przypadku nie chodzi o takie elementy, jak biały oraz czarny wariant kolorystyczny, duża wyspa na aparaty przywodząca na myśl flagową serię smartfonów Xiaomi czy obecność gniazda słuchawkowego audio jack 3,5 mm. Siła tego urządzenia tkwi w zastosowanym układzie mobilnym.

Pierwszy taki smartfon

Nowy, budżetowy smartfon Xiaomi jest pierwszym telefonem wyposażonym w układ mobilny Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. To SoC korzystający z litografii 4 nm, oferujący wsparcie ekranów Full HD+ o maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz, 12-bitowego ISP, dwuzakresowego GNSS (L1+L5) oraz 5G. I to właśnie ten ostatni moduł może narobić nieco szumu.

Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na poprzednika Redmi A4 5G, czyli model A3, dostępny w Polsce. Jego cena w dniu premiery została ustalona na 449 złotych, a urządzenie trafiło do Polski z kilkotygodniowym opóźnieniem względem oficjalnej prezentacji. Gdyby Redmi A4 5G trafił do Polski w niezmienionej formie, mógłby zostać najtańszym smartfonem z łącznością nowej generacji. W Indiach wyceniono go na 10000 rupii, czyli ~470 złotych.

Oczywiście już teraz można znaleźć smartfony z 5G kosztujące ok. 500-600 złotych, takie jak Infinix Note 30 5G czy Samsung Galaxy M15 5G. Tyle że pierwszy z nich to konstrukcja z zeszłego roku, a drugi kosztuje ok. 560-590 złotych. Tymczasem Redmi A4 5G ma szansę kosztować mniej niż 550 złotych.

Przyznam, że na początku 2024 roku nie do końca dowierzałem, że smartfony z 5G będą aż tak tanie jeszcze w tym roku. Pytanie tylko, czy smartfon Xiaomi pojawi się u nas w 2024 roku, czy jednak bardziej prawdopodobna data premiery to 2025 rok. Przy korzystnej cenie to mogłaby być rewolucja – 5G w niedrogich urządzeniach to właśnie to, czego potrzeba tej technologii, aby spopularyzować ją na całego.