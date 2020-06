Elektrycznych hulajnóg Xiaomi nigdy za mało – oto kolejna, Mi Electric Scooter Lite

Hulajnogi elektryczne to jeden z największych hitów ostatnich lat. Klienci mają w sklepach do wyboru wiele modeli różnych marek, w tym także Xiaomi. Producent wprowadził właśnie na rynek kolejny, bardziej przystępny cenowo – Mi Electric Scooter Lite.

Xiaomi Mi Electric Scooter Lite – specyfikacja

Nowa hulajnoga charakteryzuje się podobnym designem, co wprowadzone w przeszłości na rynek modele z serii Mi Electric Scooter, ale w sumie trudno tu oczekiwać czegoś wyjątkowego, dlatego klienci raczej nie przywiążą do tego większej uwagi. Co innego do funkcjonalności i możliwości złożenia oraz rozłożenia pojazdu w zaledwie 3 sekundy. Jego korpus wykonany jest z aluminium, a całość waży 12,5 kg (podobnie jak Mi Electric Scooter 1S i Mi Electric Scooter Pro).

Xiaomi Mi Electric Scooter Lite powiezie użytkownika o masie do 100 kg na kołach o średnicy 8,5 cala. Hulajnoga dysponuje też silnikiem o mocy nominalnej 250 W i systemem podwójnych hamulców z mechanizmem E-ABS, który zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. Na jednym ładowaniu pojazd przejedzie do 20 km. Podczas jazdy energia kinetyczna przekształcana jest w elektryczną, co pozwala podładować akumulator.

Xiaomi Mi Electric Scooter Lite jest w stanie rozpędzić się z pomocą silnika elektrycznego do prędkości 25/km oraz podjechać na wzniesienia o kącie nachylenia do 10°.

Ciekawym rozwiązaniem w Xiaomi Mi Electric Scooter Lite jest system autodiagnozujący. Interaktywna tablica z ikonkami w razie awarii podświetli odpowiedni znak, co zasygnalizuje użytkownikowi, że wystąpił problem, który należy rozwiązać. Może to być na przykład przegrzanie akumulatora, niesprawny hamulec lub brak odzyskiwania energii w trakcie jazdy.

Na wspomnianym wyświetlaczu użytkownik zobaczy również parametry jazdy oraz inne informacje, m.in. o włączonych światłach czy module Bluetooth oraz stanie naładowania akumulatora i trybie jazdy. Szczegółowe statystyki znajdzie natomiast w dedykowanej aplikacji Mi Home.

Xiaomi Mi Electric Scooter Lite – cena

Cenę nowej hulajnogi ustalono na równowartość ~800 złotych. To naprawdę niedużo, patrząc przez pryzmat chociażby ceny Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (~1200 złotych). Xiaomi Mi Electric Scooter Lite w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach, a później (być może) także w innych krajach.

Polecamy również:

*Na zdjęciu tytułowym Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Źródło: Xiaomi Today