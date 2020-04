Xiaomi prezentuje nową hulajnogę Mi Electric Scooter 1S z zasięgiem do 30 km

Elektryczne hulajnogi to jeden z największych hitów ostatnich lat. W sklepach można znaleźć ich od groma i jeszcze trochę, a na dodatek w sprzedaży cały czas pojawiają się nowe modele. Xiaomi również prężnie działa w tym segmencie i właśnie zaprezentowało nową propozycję – Mi Electric Scooter 1S z zasięgiem do 30 km.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – specyfikacja

Jedną z najważniejszych cech tej hulajnogi jest jej zasięg, który według deklaracji producenta wynosi do 30 km – tyle ma przejechać na pojedynczym ładowaniu. Jazda w ciemności również nie jest jej straszna, bowiem wyposażono ją w latarkę – potrafi ona oświetlić odcinek nawet sześciu metrów przez sobą. Po naciśnięciu hamulca na tyle zaświeci się zaś czerwone światło, które ostrzeże innych uczestników ruchu o tym manewrze, aby nikomu nic się nie stało.

Jak deklaruje Xiaomi, Mi Electric Scooter 1S wytrzyma nacisk nawet 700 kg, lecz osoba nią jeżdżąca nie powinna ważyć więcej niż 100 km. Hulajnoga jest w stanie rozpędzić się maksymalnie do 25 km/h – za jej napędzanie odpowiedzialny jest silnik elektryczny o mocy 500 W, którego żywotność określono na 3000 godzin (odpowiada to 125 dniom ciągłego jeżdżenia). Dzięki niemu użytkownik będzie mógł podjechać też na wzniesienia o kącie nachylenia do 14%. Z pewnością doceni on również fakt, że może „odzyskać” w trakcie jazdy trochę energii (kinetyczna jest zamieniana na elektryczną).

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S wyposażono także w system podwójnych hamulców, a na dodatek przednie koło wspiera E-ABS, zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Same koła mają natomiast średnice 8,5 cala. Cała hulajnoga waży natomiast 12,5 kg i można ją w prosty sposób złożyć.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S oferuje też kolorowy wyświetlacz i trzy tryby jazdy: ECO (energooszczędny; do 15 km/h), standardowy (do 20 km/h) i sportowy (do 25 km/h) – użytkownik może je zmieniać w zależności od potrzeb. Akumulator w hulajnodze ładuje się do pełna w pięć godzin.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – cena, dostępność

Aktualnie hulajnoga dostępna jest wyłącznie w Chinach. Producent sprzedaje ją w dwóch wersjach kolorystycznych: biało-czarnej i czarnej (obie mają czerwone akcenty). Sugerowaną cenę Xiaomi Mi Electric Scooter 1S ustalono na 1999 juanów (równowartość ~1200 złotych).

Jeśli trafi ona również do Polski, to najprawdopodobniej będzie o wiele droższa, bowiem Mi Electric Scooter jest sprzedawana w oficjalnym sklepie internetowym producenta za 1699 złotych, a w Chinach także kosztuje aktualnie 1999 juanów. Przy okazji warto przypomnieć, że klienci w kraju nad Wisłą mogą też kupić Mi Electric Scooter Pro za 2199 złotych (cena się nie zmieniła od dnia premiery tego modelu w Polsce w marcu 2019 roku).

Źródło: Xiaomi

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!