Całe lata czekaliśmy na tę funkcję WhatsApp i wreszcie jest!

Komunikator WhatsApp zyskał długo wyczekiwaną funkcję. Teraz korzystając z niego na różnych smartfonach, nie będziemy musieli się przelogowywać. Nareszcie dochodzimy do poziomu używalności, którą Messenger miał od lat.

WhatsApp nareszcie używalny na dwóch smartfonach naraz

Jedno konto WhatsApp na wielu telefonach. To zdanie opisuje funkcję, o którą od lat prosili użytkownicy komunikatora. Wydawało się, że bezskutecznie, bo przez długi czas Meta, będąca właścicielem aplikacji, pozostawała głucha na te błagania. Wiadomo jednak było, że się da, bo pisać ze swojego konta można było zarówno z poziomu WhatsApp Web, jak i aplikacji dostępnej na komputery.

Firma jeszcze raz przemyślała swój stosunek do tej sprawy i opracowała bezpieczny sposób na to, by z jednego konta można było korzystać na dwóch urządzeniach mobilnych – i to bez wylogowywania się z jednego z nich.

O nowej funkcji poinformował na Facebooku Mark Zuckerberg.

Jak skonfigurować dodatkowy smartfon dla WhatsApp?

Oczywiście zaczynamy od zainstalowania aplikacji komunikatora na nowym urządzeniu. Podczas konfiguracji nie wybieramy jednak opcji logowaniem numerem telefonu, a korzystamy z funkcji „Połącz z istniejącym kontem”. Spowoduje to wygenerowanie kodu QR, który skanujemy aparatem naszego głównego smartfona. By to zrobić, należy wyszukać w ustawieniach WhatsAppa opcji „Połącz nowe urządzenie”.

Nowa funkcja zadziała zarówno na smartfonach z iOS, jak i tych kontrolowanych przez system Android.

Strona pomocy WhatsApp dodatkowo precyzuje kilka szczegółów. Na przykład to, że jednocześnie możemy używać 4 połączonych urządzeń. Nie ma wymogu połączenia z Internetem na głównym smartfonie, by korzystać z aplikacji na innych urządzeniach. Jeśli jednak nie będziemy używać telefonu przez ponad 14 dni, nastąpi wylogowanie. Podobny los spotka połączone urządzenie, jeśli aktywność zostanie zawieszona na 30 dni.

Ponadto z poziomu aplikacji WhatsApp Web oraz wersji na desktopy nie da się wyświetlać transmisji lokalizacji, tworzyć i wyświetlać list ogłoszeniowych czy dodawać i usuwać statusów na połączonych urządzeniach.

Powyższa zmiana jest badaj największą, z jaką spotykają się użytkownicy WhatsAppa od czasu powstania aplikacji. Z pewnością będziemy z niej korzystać, testując różne urządzenia naraz!