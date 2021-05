Oto „król budżetowych smartfonów z Androidem 11” – Blackview A90

Producenci używają różnych określeń, aby zaakcentować wyjątkowość swoich urządzeń. Rynek widział już niejednego „króla”, a najnowszym jest, przynajmniej według deklaracji jego twórcy, Blackview A90.

Specyfikacja Blackview A90. To „król budżetowych smartfonów z Androidem 11”

Producent nie ukrywa, że jest to budżetowa konstrukcja. Wręcz przeciwnie – mocno to podkreśla! Smartfon aktualnie, w ramach promocji, kosztuje zaledwie 113,99 dolarów, co jest równowartością ~430 złotych. To bardzo przystępna dla portfela większości klientów cena. Co w zamian dostaną ci, którzy zdecydują się na zakup tego modelu?

Specyfikacja Blackview A90 obejmuje procesor MediaTek Helio P60 2,0 GHz, czyli układ nie pierwszej świeżości, choć mimo upływu czasu wciąż zapewniający zadowalającą wydajność. Do tego smartfon oferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, które powinny wystarczyć przeciętnemu użytkownikowi. A jeśli zajdzie taka potrzeba lub pojawi się chęć, można skorzystać z karty microSD o pojemności do 128 GB.

Specyfikacja Blackview A90 obejmuje procesor MediaTek Helio P60 i 4 GB RAM (źródło: Blackview)

Smartfon oferuje również trzy aparaty na panelu tylnym z głównym z sensorem Sony IMX363 o rozdzielczości 12 Mpix i pojedynczy z 8 Mpix matrycą Samsung S5K4H7 na przodzie. Jest on umieszczony w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu, który ma przekątną 6,39 cala i rozdzielczość HD+ 1560×720 pikseli (proporcje 19,5:9). Według deklaracji producenta, pokrywa on 89% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio).

Specyfikacja Blackview A90 obejmuje też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC z obsługą płatności zbliżeniowych Google Pay, radio FM i Dual SIM (2x nano SIM). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4280 mAh, który ładuje się przez złącze USB-C maksymalnie z mocą 10 W (ładowarka znajduje się w zestawie sprzedażowym).

Specyfikacja Blackview A90 obejmuje 6,39-calowy ekran HD+ (źródło: Blackview)

Producent podaje, że smartfon ma 8,8 mm grubości i waży 185 gramów. Blackview A90 jest już dostępny w oficjalnym sklepie marki Blackview na platformie AliExpress. Być może niedługo pojawi się w sklepie Media Expert, który jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń tej firmy w Polsce.