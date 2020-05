Nowa aplikacja Google pomaga w zachowaniu bezpiecznego dystansu

Google udostępniło aplikację, która w założeniach ma pomóc w stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa, przyjętych w ramach walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Nie trzeba instalować żadnej aplikacji lokalnie na urządzeniu. W celu skorzystania z Sodar, czyli nowego narzędzia Google, należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres goo.gle/sodar.

Niestety, webowa aplikacja nie działa na każdym systemie operacyjnym i obsługiwana jest tylko jedna przeglądarka. Wymagane jest bowiem urządzenie działające pod kontrolą Androida, a do tego strona działa poprawnie tylko w Google Chrome.

Nie, Sodar nie zastąpi maski i nie umyje rąk za użytkownika. Z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości aplikacja pomaga w zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób w publicznych miejscach. Na obraz, zbierany przez tylną kamerę, nanoszony jest wirtualny okrąg, którego promień wynosi 2 metry.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020