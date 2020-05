Huawei: „USA wykorzystuje swoją technologiczną siłę, aby miażdżyć firmy spoza własnego kraju”

Blokada handlowa nałożona na Huawei i ZTE przez Stany Zjednoczone nadal mocno komplikuje życie tym, oraz wielu innym firmom. Huawei w oficjalnym komentarzu do ostatnich decyzji administracji prezydenta Donalda Trumpa, nie pozostawia wątpliwości odnoście swojego stanowiska wobec tych obostrzeń.

Aktualnie obowiązujące zasady eksportu towarów, dotyczące firm współpracujących z Huawei i ZTE kilka dni temu stały się jeszcze bardziej restrykcyjne. W myśl nowych poprawek, te chińskie firmy technologiczne będą wkrótce miały ogromne problemy z zakupem licencji na amerykańskie technologie umożliwiające produkcję półprzewodników. Może na tym bardzo ucierpieć HiSilicon, który jest praktycznie uzależniony od takich zezwoleń.

Huawei kategorycznie sprzeciwia się tym ograniczeniom. W oficjalnym komentarzu firma przypomina:

„16 maja 2019 roku rząd Stanów Zjednoczonych umieścił Huawei, bez uzasadnienia, na liście podmiotów, z którymi amerykańskie korporacje nie mogą współpracować. Od tego momentu wiele kluczowych komponentów przemysłowych i technologicznych przestało być dla Huawei dostępnych. Pomimo to zobowiązaliśmy się do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji rządu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wobec klientów i dostawców. Przetrwaliśmy i idziemy do przodu, wbrew wszelkim przeciwnościom.”