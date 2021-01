Archos X67 5G to jeden z pierwszych smartfonów typu rugged z modemem 5G (i dość drogi)

Pierwsze smartfony z modemami 5G pojawiły się na rynku już na początku 2019 roku (m.in. Samsung Galaxy S10 5G i Xiaomi Mi MIX 3 5G) i powoli staje się on standardowym wyposażeniem. Znacznie wolniej rozgaszcza się jednak w konstrukcjach typu rugged – Archos X67 5G jest jednym z pierwszych „pancernych” modeli, który obsłuży sieć piątej generacji.

Specyfikacja Archos X67 5G

Obsługa sieci piątej generacji ma być jednym z głównych tzw. selling points tego smartfona, aczkolwiek ma on też wiele innych, mocnych stron. Producent zdecydował się w tym urządzeniu na procesor MediaTek Dimensity 800, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A76 2,0 GHz i czterech ARM Cortex-A55 2,0 GHz. Układ ten jest produkowany z wykorzystaniem zaawansowanego, 7-nm procesu technologicznego.

Specyfikacja Archos X67 5G obejmuje również 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1. Smartfon nie obsługuje kart microSD – użytkownicy mogą co najwyżej skorzystać z funkcji USB OTG.

źródło: Archos

Na pokładzie modelu Archos X67 5G znajduje się też wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który można obsługiwać również w rękawicach. W górnej części ekranu, pośrodku znajduje się okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo, ale producent jakoś zapomniał go uwzględnić na załączonym powyżej renderze (widać go jednak na grafice na samej górze tego artykułu).

Archos X67 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji także pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.8 na przodzie i poczwórny 48 Mpix (Sony IMX582; f/1.79) + 13 Mpix (124° FOV) + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do wykrywania głębi) na tyle.

Specyfikacja Archos X67 5G obejmuje też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa sloty na kartę SIM (z obsługą 5G na obu), moduł NFC, żyroskop i port USB-C, który pełni również rolę złącza słuchawkowego (producent doda w zestawie sprzedażowym odpowiednią przejściówkę na jack 3,5 mm).

Jak wspomniałem, smartfon ma więcej mocnych stron niż tylko modem 5G. Do takich zdecydowanie można zaliczyć też akumulator o pojemności aż 8000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W, a także wzmocnioną oraz pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatami IP68/69K i MIL-STD-810G.

Archos X67 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 10 (bez śmieciowych aplikacji – tak podaje producent), ma wymiary 178×83,4×17,6 mm i waży (aż) 380 gramów.

Smartfon ma kosztować w Europie 599 euro, co jest równowartością ~2700 złotych. Sprzedaż rozpocznie się w lutym 2021 roku.