Ray Tracing na smartfonach z procesorami MediaTeka?!

Jak okazuje się, kolejny producent mobilnych układów CPU jest zainteresowany technologią śledzenia promieni. W internecie pojawiły się informacje, że MediaTek podejmuje współpracę z firmą Tencent, aby wprowadzić mobilny Ray Tracing.

MediaTek chce wprowadzić Ray Tracing do smartfonów

Ray Tracing to technologia wprowadzona początkowo tylko dla komputerów osobistych – pierwszą marką, która umożliwiła masom wykorzystanie techniki inteligentnego mapowania cieni, była oczywiście NVIDIA w roku 2018, wraz ze swoją linią kart graficznych GeForce RTX 2000 (nazwa kodowa Turing). Odwieczny konkurent Zielonych, czyli AMD, wprowadził omawianą technologię do swoich GPU nieco później, bo w serii Radeon RX 6000. Dotychczas to było na tyle, ale wkrótce sytuacja może się zmienić.

Na chińskim portalu Weibo znalazły się dane, które potwierdziły, że Samsung pracuje nad mobilnym śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym – wraz z AMD. Nadchodzący Exynos 2200 ma otrzymać zintegrowany układ graficzny produkcji Czerwonych, który ma obsłużyć tę funkcję.

Prezentacja możliwości ray tracingu (źródło – xda-developers)

Najwyraźniej Samsung nie jest jedynym producentem, który chce wprowadzić technologię Ray Tracingu do urządzeń mobilnych, ponieważ MediaTek ogłosił partnerstwo z ARM oraz firmą Tencent – jednocześnie giganci technologiczni zaprezentowali zestaw narzędzi SDK, który ma wspierać technikę RT opartą na API Vulkan dla urządzeń mobilnych. Naturalnie owoc prac firm ma być kompatybilny jedynie z GPU ARM Mali.

Warto dodać, że początkowy Ray Tracing w procesorach tajwańskiego producenta czipów będzie opierał się na oprogramowaniu, a nie na rozwiązaniach sprzętowych. Oczywistą sprawą będzie, że pierwsze wersje mobilnej techniki śledzenia promieni będą bardzo odbiegać od tego, z czym mamy do czynienia na naszych komputerach osobistych – grafika i możliwości tak małego, ograniczonego sprzętu, będzie dla MediaTeka ogromną przeszkodą.

Jak wiadomo, smartfony są wyposażane w niskonapięciowe układy, których TDP nie przekracza 8 W – poczas gdy dedykowane, pełnowymiarowe GPU od NVIDII w wersji desktop, cechują się TDP = 170 W (GeForce RTX 3060).

Mimo tego, MediaTek w przyszłości chce wprowadzić sprzętowy mobilny Ray Tracing. To najprawdopodobniej jednak kwestia jeszcze kilku lat.