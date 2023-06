Porsche Mission X to elektryczny hipersamochód. Ma pobić ważny rekord

Niemiecki producent, znany ze sportowych aut, pokazał koncepcyjny model Porsche Mission X. Dowiedzieliśmy się, że jeśli zostanie on wprowadzony do produkcji, to jednym z celów będzie ustanowienie rekordu na Nürburgringu.

1 KM mocy na 1 kg masy

Z okazji 75. urodziny marki Porsche zaprezentowany został koncepcyjny, elektryczny hipersamochód Porsche Mission X, który już swoim wyglądem zdradza, że jednym z jego głównych celów są osiągi. Po prostu mamy do czynienia z autem, które ma być piekielnie szybkie, zarówno na prostej, jak i na technicznym torze.

Jak przed chwilą wspomniałem, mamy do czynienia z samochodem koncepcyjnym, ale jego wprowadzenie do masowej produkcji jest wysoce prawdopodobne. Obecnie nie znamy jednak szczegółów na ten temat. Nie wiemy, kiedy omawiany koncept miałby zacząć wyjeżdżać z fabryki, a także ile sztuk powstanie.

Porsche Mission X ma charakteryzować się wysoką mocą, ale tutaj również nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych wartości. Dowiedzieliśmy się jednak, że ma ono oferować około 1 KM na 1 kg masy. Może to oznaczać 1500 KM lub nawet więcej. Model, który można porównać do Porsche 959, Carrera GT i 918 Spyder, jest dość kompaktowym autem. Otóż jego długość to około 4,5 m, szerokość wynosi blisko 2 m, a rozstaw osi to 2,72 m.

Z pewnością uwagę zwraca wygląd koncepcyjnego Porsche, które stara się łączyć tradycję z nowoczesną technologią. Mamy zarówno ekrany zamiast analogowych zegarów, ale również sporo fizycznych elementów, które wyglądają jakby zostały wykonane ręcznie, z wysoką dbałością o szczegóły. Drzwi, podobnie jak w słynnym modelu 917, otwierają się do góry.

Co ciekawe, na pokładzie Porsche Mission X znalazło się wiele kamer, które umożliwiają przykładowo nagrywanie przejazdów na torze. Wystarczy, że kierowca naciśnie przycisk REC na kontrolerze wielofunkcyjnym. Wypada jeszcze wspomnieć, że akumulator montowany jest centralnie, tuż za siedzeniami, co jest nawiązaniem do samochodów z silnikiem spalinowym umieszczonym w podobnym miejscu.

Elektryczny koncept to jeszcze instalacja 900 V, uzupełnianie energii dwukrotnie szybciej niż w Taycanie, a także mnóstwo rozwiązań, których celem jest przede wszystkim wniesienie osiągów na jeszcze wyższy poziom.

Nowe logo Porsche

Na Porsche Mission X znalazło się już odświeżone logo, którym firma pochwaliła się na początku tego miesiąca. Jak podaje sam producent, jego tworzenie trwało aż 3 lata. Teraz całość jest wizualnie prostsza, ale na szczęście firma nie zdecydowała się na ekstremalne rozwiązania i wprowadziła głównie subtelne zmiany.

Nowe logo z lewej, starsze z prawej strony (fot. Porsche)

Przykładowo, pojawił się czarny napis Stuttgart, poprawiono rysunek konia znajdującego się w centrum herbu oraz nieznacznie zmieniono odcień złotego koloru. Przeprojektowane logo zacznie pojawiać się na samochodach Porsche pod koniec 2023 roku.