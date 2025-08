Sony szykuje przenośną wersję PlayStation 6?

Wygląda na to, że Sony zamierza wrócić do segmentu przenośnych konsol. Z najnowszych informacji wynika, że PlayStation 6 Handheld (nazwa robocza ;)) ma zaoferować wydajność przewyższającą konkurencję, pełną kompatybilność wsteczną z PS4 i PS5 oraz możliwości, które mogą uczynić z niego uniwersalny sprzęt do grania.

Potężne podzespoły i wydajność lepsza niż ROG Ally X

Nadchodzący handheld Sony ma działać na układzie APU „Canis” autorstwa AMD, wyprodukowanym w 3 nm procesie litograficznym. W jego skład wejdą cztery rdzenie CPU Zen 6c oraz zintegrowana grafika RDNA 5 z 12–20 jednostkami obliczeniowymi i taktowaniem do 2 GHz. Do tego urządzenie będzie mieć 128-bitową magistralę pamięci oraz szybkie moduły LPDDR X-7500+.

Według doniesień moc obliczeniowa nowej konsoli ma osiągać około połowę wydajności klasycznej wersji PlayStation 5, ale z wyraźnie lepszą obsługą ray tracingu. To oznacza, że urządzenie miałoby bez problemu poradzić sobie z grami w jakości zbliżonej do tej z pełnoprawnej konsoli stacjonarnej. Co więcej, PS6 Handheld ma być w stanie uruchamiać wszystkie tytuły z PS4 w 60 kl./s, a nawet część gier z PS5.

Handheld ma przewyższać pod względem wydajności konkurencyjne urządzenia, takie jak Asus ROG Ally X. Sony planuje również wprowadzić możliwość podłączenia konsoli do telewizora lub monitora poprzez port USB C, co pozwoli używać jej jak klasycznej konsoli stacjonarnej.

Kiedy Sony pokaże światu przenośną konsolę?

Z informacji przekazanych przez Moore’s Law Is Dead wynika, że produkcja PS6 Handheld rozpocznie się w połowie 2027 roku, a premiera przewidywana jest na końcówkę tego samego roku lub początek 2028. Sony ma zaprezentować urządzenie równolegle z pełnoprawną konsolą PlayStation 6, dzięki czemu obie platformy będą mogły korzystać z podobnych technologii i ekosystemu.

Handheld ma oferować liczne funkcje, które zwiększą jego uniwersalność. Wśród nich ma znaleźć się gniazdo microSD, slot M.2 na dodatkową pamięć, ekran dotykowy, haptyczne wibracje znane z kontrolera DualSense, dwa mikrofony oraz pełną kompatybilność wsteczną. Dzięki temu nowa konsola przenośna Sony ma być nie tylko potężnym sprzętem dla graczy, ale też praktycznym urządzeniem multimedialnym.

Chociaż część informacji może jeszcze ulec zmianie, wszystko wskazuje na to, że Sony wyciągnęło wnioski z porażki PS Vita. Konsola ma szansę nie tylko zredefiniować rynek handheldów, ale też stać się naturalnym przedłużeniem ekosystemu PlayStation i to w przenośnej wersji, której nie widzieliśmy już od lat.