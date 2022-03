Chcesz obejrzeć mecz Polska – Szwecja? Powodzenia, bo sport.tvp.pl nie działa

Mecz Polska – Szwecja to małe, acz przyjemne wydarzenie sportowe w drugi dzień tygodnia. Człowiek chciałby sobie na spokojnie je obejrzeć, ale… internetowa platforma TVP ma awarię.

Trwa mecz Polska – Szwecja, ale go nie obejrzysz

Jeśli chcieliśmy obejrzeć dziś mecz Polska – Szwecja w internecie, to możemy mieć z tym problemy. Wybierając legalną transmisję i próbując otworzyć stronę sport.tvp.pl, niewykluczone, że odbijemy się od pustej planszy z komunikatem o „nieznanym błędzie”. Dokładnie tak, TVP akurat w takim momencie ma jakąś awarię serwisu sportowego.

W internecie aż wrze od negatywnych komentarzy, dotyczących tego, z jak kuriozalną sytuacją mamy do czynienia. Jedynie Telewizja Polska ma koncesję na transmitowanie meczu Polska – Szwecja. Zmagania można śledzić więc przez programy TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Serwis internetowy ma jednak poważne trudności z utrzymaniem się „na powierzchni”.

Nic dziwnego, że wiele osób jest poirytowanych – wszak to eliminacje do piłkarskich Mistrzostw Świata. Miło by było obejrzeć sobie mecz bez uciekania się do nieczystych zagrywek i poszukiwania jakichś innych transmisji z podejrzanych stron, które z pewnością nie mają prawa do podawania dalej relacji wideo.

Ciekawe, jak długo jeszcze potrwają problemy i kiedy czkawka sport.tvp.pl minie.