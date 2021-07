realme narzo 30A to smartfon dla graczy za… 399 złotych. Już można go zamawiać

Smartfony dla graczy są raczej drogie, ponieważ oferują najwydajniejsze procesory oraz wyśrubowaną specyfikację. realme narzo 30A to jednak propozycja z zupełnie przeciwnego bieguna – również wydajna, ale w zdecydowanie bardziej przystępnej cenie.

Specyfikacja realme narzo 30A

Według producenta, jest to smartfon dla graczy, ponieważ wyposażono go w stworzony z myślą o graniu na urządzeniach mobilnych procesor MediaTek Helio G85. Jest to całkiem świeży SoC, a na dodatek jego obecność w tak tanim sprzęcie pozytywnie zaskakuje. „Wąskim gardłem” może jednak okazać się 3 GB RAM (LPDDR4x), bowiem zaledwie tyle pamięci operacyjnej zamontowano w podstawowej wersji tego modelu, dlatego nie wszystkie gry mogą działać szybko i płynnie.

Użytkownicy nie powinni natomiast narzekać na czas pracy na pojedynczym ładowaniu, ponieważ według deklaracji producenta akumulator o pojemności 6000 mAh ma wystarczyć na przykład na 10 godzin grania w gry mobilne czy 27 godzin odtwarzania filmów na YouTube. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja power banka, co oznacza, że smartfon może również ładować inne urządzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.





źródło: realme

Specyfikacja realme narzo 30A obejmuje też wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, w którym umieszczono 8 Mpix (f/2.0) aparat do selfie i rozmów wideo. Ponadto na pokładzie tego smartfona znajdują się czytnik linii papilarnych i podwójny aparat główny 13 Mpix + obiektyw pomocniczy na panelu tylnym oraz niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Do tego specyfikacja realme narzo 30A obejmuje też 32 GB pamięci wbudowanej i port USB-C, za pośrednictwem którego można ładować akumulator z mocą do 18 W. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 (producent obiecuje aktualizację interfejsu do realme UI 2.0), ma wymiary 164,5×75,9×9,8 mm i waży 207 gramów.

Cena realme narzo 30A, promocja przedsprzedażowa

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży. Regularna cena realme narzo 30A została ustalona na 449 złotych, ale w trakcie przedsprzedaży można go kupić za 399 złotych (w sklepach x-kom, realmeshop.pl i sklep-realme.pl).