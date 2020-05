POCO F2 Pro wchodzi do Polski! Powitajcie nowego „pogromcę flagowców”

Wszyscy wciąż mamy w pamięci POCOPHONE F1. W 2018 roku zatrząsł on segmentem smartfonów i był spełnieniem marzeń użytkowników oczekujących najwyższej wydajności, ale jednocześnie nie mogących pozwolić sobie na high-enda za kilka tysięcy złotych. Długo czekaliśmy na jego następcę – POCO F2 Pro zadebiutował dwa tygodnie temu, a dziś wchodzi oficjalnie do Polski. Powitajcie nowego „pogromcę flagowców”.

Kiedyś „zabójcą flagowców” były smartfony marki OnePlus. Jednocześnie jeszcze do niedawna na topowe smart-telefony Xiaomi mógł sobie pozwolić przeciętny klient w Polsce. W tym roku sytuacja diametralnie się jednak zmieniła – ceny high-endów ww. marek poszybowały do niespotykanych wcześniej poziomów i znów powstała pustka, którą postara się zapełnić POCO F2 Pro. I ma wszystko, aby mu się to udało.

POCO F2 Pro – cena, dostępność w Polsce

Podczas globalnej premiery poznaliśmy ceny tego modelu w euro – konfigurację z 6 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1) wyceniono na 499 euro, natomiast wersję z 8 GB LPDDR5 RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika (UFS 3.1) na 599 euro. Po bezpośrednim przeliczeniu, przy obecnym kursie, jest to równowartość – odpowiednio – około 2220 zł i 2660 zł.

Oficjalne ceny POCO F2 Pro w Polsce ustalono natomiast na:

2499 złotych za wariant 6 GB/128 GB i

2699 złotych za konfigurację 8 GB/256 GB.

Największym konkurentem POCO F2 Pro wydaje się realme X50 Pro, lecz pod względem samej tylko ceny (na pierwszy rzut oka) wypada on mniej atrakcyjnie, gdyż w Polsce kosztuje od 2999 zł (8 GB/128 GB) do 3499 zł (12 GB/256 GB). Jeśli ktoś będzie chciał kupić możliwie najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 i modemem 5G, to z pewnością wybierze właśnie najnowszą propozycję marki POCO.

Sprzedaż POCO F2 Pro rozpoczyna się w Polsce już dziś. Smartfon będzie dostępny w naszym kraju w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, fioletowej, niebieskiej i białej.

Telefon będzie można znaleźć w salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach RTV EURO AGD, Media Markt, NEONET, x-kom, Media Expert, Vobis i Komputronik.

POCO F2 Pro – specyfikacja

Część parametrów tego modelu została wymieniona powyżej. Oprócz tego, POCO F2 Pro oferuje 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z obsługą technologii HDR10+, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz, śledzi ruch palca użytkownika z częstotliwością 180 Hz i pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych. Warto również zaakcentować fakt, że nie ma on żadnego wycięcia ani otworu, gdyż 20 Mpix aparat wysuwa się z wnętrza obudowy.

POCO F2 Pro oferuje także poczwórny aparat 64 Mpix (Sony IMX686; f/1.89) + 13 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123° + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na panelu tylnym. Moduł nagra wideo maksymalnie w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę oraz filmy w 960 klatkach na sekundę (1080p lub 720p).

POCO F2 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem MIUI For POCO i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego 30 W (przez USB-C; w zestawie znajduje się zasilacz 33 W). Oprócz tego, smartfon ma na pokładzie też moduł NFC, Dual SIM (2x nano SIM), port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Warto jeszcze dodać, że model ten obsługuje sieć 5G w standardzie sub-6GHz i pasmach n77/n78 oraz ma czujniki natężenia światła zarówno na panelu przednim, jak i tylnym.

POCO F2 Pro ma wymiary 163,3×75,4×8,9 mm i waży 219 gramów.

Co ciekawe, ze względu na to, że jest to urządzenie idealne dla graczy, POCO zostało partnerem finałów ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2020.

Źródło: POCO