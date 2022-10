Polacy są zmęczeni smartfonami. Chcą spędzać przed nimi mniej czasu

Firma doradcza Deloitte opublikowała raport „Digital Consumer Trends 2022”. Wynika z niego, że przez wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych spowodowany popularyzacją pracy i nauki zdalnej, ponad 1/3 Polaków chce ograniczyć czas spędzany przed smartfonem. To jednak niejedyny ciekawy wniosek płynący z tego raportu.

Reklama

Jakich urządzeń Polacy używają najczęściej?

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu tego roku, a odpowiedzi na pytania udzieliło 2000 ankietowanych w różnym wieku. Z pierwszej części raportu możemy uzyskać informacje o tym, z jakich urządzeń najczęściej korzystają Polacy. Czy ich preferencje znacznie zmieniły się od 2020 roku?

W porównaniu z ostatnimi wynikami badania sprzed roku oraz dwóch lat, widać niewielkie różnice w deklaracji dotyczących posiadania najpopularniejszych urządzeń elektronicznych. W 2020 roku dostęp do smartfona miało 92% ankietowanych, rok później było to już 95%, a w tym roku odsetek wyniósł 96%. Co ciekawe, porównaniu z poprzednim rokiem mniej osób deklaruje posiadanie laptopa w 2021 roku było to 89%, teraz jest to 87%.

(źródło: Deloitte Polska)

Największy wzrost popularności zaliczyły smartwatche, które obok słuchawek bezprzewodowych, są jednymi z nielicznych kategorii, które wciąż notują znaczne wzrosty. Tych pierwszy używamy coraz częściej ze względu na to, że ostatnie lata zwróciły uwagę użytkowników na kwestie związane ze zdrowiem.

Z raportu wynika, że na monitoring aktywności związanych ze zdrowiem decyduje się już ¾ dorosłych Polaków posiadających urządzenia pozwalające na śledzenie takich parametrów. Inteligentnych zegarków w poprzednim roku używało 29% ankietowanych, a w tym roku jest to już 35%. Ze słuchawek bezprzewodowych korzysta 65% respondentów.

Stopniowo rośnie również odsetek Polaków deklarujących korzystanie z urządzeń typu smart home. Posiadanie robota sprzątającego deklaruje 21% ankietowanych, w przypadku inteligentnego systemu oświetlenia jest to 8%, a zewnętrzną kamerę lub domofon wykorzystujący połączenie z internetem ma 11% Polaków.

Z raportu wynika również, że jedynie co dziesiąty respondent deklaruje wymianę swojego smartfona na używany lub odnowiony, a aż 90% badanych planuje zakup nowego urządzenia.

(źródło: Deloitte Polska)

Cyfrowe znużenie. Polacy chcą krócej używać smartfonów

Przez powszechne wykorzystanie urządzeń elektronicznych Polacy zaczęli „odczuwać cyfrowe znużenie i potrzebę modyfikacji naszego podejścia do elektroniki”. Najwięcej Polaków deklarujących potrzebę zmiany swoich nawyków dotyczących korzystania z takich urządzeń jest w grupie wiekowej 18-24 lata – dokładnie 46%. Bardzo ciekawy jest fakt, że w grupie 55-65 lat wyniki są niemal dokładnie odwrotne – 43% ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że chciałoby spędzać mniej czasu przed ekranem.

Po uśrednieniu wszystkich grup wiekowych dowiadujemy się, że ponad 1/3 (dokładnie 34%) zapytanych o to Polaków, chce mniej czasu spędzać przy urządzeniach elektronicznych, a 36% ankietowanych ma zupełnie przeciwne zdanie w tej sprawie.

Z raportu „Digital Consumer Trends 2022” wynika również, że co druga osoba do 24 roku życia korzysta ze smartfonu przy posiłkach. Przez telefony kładziemy się również spać później niż początkowo planowaliśmy – deklaruje to 52% kobiet i 47% mężczyzn. Z kolei blisko połowa badanych przyznała, że sięga po smartfon zaraz po przebudzeniu.