Pół internetu nie działa. Wielka awaria to wina… Amazona

Awaria jednej z usług firmy Amazon spowodowała, że wiele stron i usług nie działa. Możecie mieć problem z dostępem m.in. do Snapchata, Perplexity i Canva oraz wielu innych usług i platform.

Awaria Amazon Web Services 20 października 2025 roku sparaliżowała internet

Amazon Web Services to jedna z usług chmurowych, z której korzysta wiele znanych platform, chwalących się milionami użytkowników. Na skutek awarii firmy i serwisy, które na niej polegają, nie działają jednak w pełni sprawnie albo nawet w ogóle.

Awaria Amazon Web Services 20 października 2025 roku (źródło: Downdetector)

Na Amazon występują problemy z logowaniem do panelu afiliacyjnego, który pozwala zarabiać na polecaniu produktów dostępnych na tej platformie (jak na przykład słuchawki Xiaomi za bezcen). Z kolei Perplexity, czyli rozwiązanie konkurencyjne dla ChatGPT czy Google Gemini, uruchamia się, ale nie daje żadnej odpowiedzi na zadane pytanie.

Canva natomiast całkowicie nie działa – po wpisaniu w przeglądarkę adresu canva.com użytkownik przekierowany jest na stronę canvastatus.com, gdzie wyświetla się informacja o awarii i problemach z dostępnością tej platformy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wy również napotkacie na problemy z dostępnością danej usługi lub platformy, gdyż z Amazon Web Services korzysta wiele firm, w tym również Duolingo, Fortnite, Roblox, McDonald’s czy Apple TV, które nie jest już Apple TV+.

Nie wiadomo, kiedy awaria Amazon Web Services zostanie usunięta

Amazon nie informuje publicznie o awarii AWS, ale na pewno pracuje w pocie czoła, aby jak najszybciej ją usunąć. Tymczasem użytkownicy i klienci muszą cierpliwie czekać, aż wszystko zacznie na powrót działać jak trzeba. Ewentualnie szukać alternatywnego rozwiązania, jeśli jednak nagli taka potrzeba.