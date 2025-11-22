Pod czyimi skrzydłami wyląduje TVN? W grę wchodzą coraz ciekawsze scenariusze

Wyznaczony przez Warner Bros Discovery termin podziału spółki zbliża się powoli, choć nieubłaganie. W ostatnim czasie pojawiły się aż trzy oferty od innych, ogromnych grup medialnych. Część z nich z pewnością kojarzycie.

Nowe czasy, nowa strategia

Medialny moloch, jaki powstał w 2022 roku, nie przetrwał w swojej formie zbyt długo. Po fuzji Warner Media i Discovery można było spodziewać się, że dojdzie do jeszcze większego skupiania gigantycznego kapitału i potencjału w jeszcze mniejszym gronie niż dotychczas.

Niestety, ze względu na konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po treści w sieci, ignorując ofertę telewizyjną, opracowanie jednej, spójnej strategii dla korporacji okazało się zbyt trudnym zadaniem. W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, że do końca 2026 roku Warner Bros Discovery ma zostać podzielony na dwa podmioty.

Od tego czasu wiemy już, że pierwszy z nich skupi się na produkcji filmów i serwisach streamingowych, drugi natomiast będzie zarządzał bardziej tradycyjną częścią biznesu. Do gałęzi Global Networks należałoby m.in. CNN, Discovery czy TVN.

TVN wyemigruje z HBO Max do konkurencji?

Jak podaje serwis New York Post, 20 listopada do Warner Bros Discovery dotarły trzy oferty związane z przejęciem jego biznesu. Informacja została potwierdzona także przez agencje Reutera i New York Times.

O jakich podmiotach i fuzjach mowa? Częścią filmowo-streamingową zainteresowany jest Comcast, do którego należy m.in. amerykańska stacja NBC, brytyjski konglomerat Sky i DreamWorks Animation oraz Netflix, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Chęć zakupu całego konglomeratu wystosował natomiast Paramount Skydance – właściciel stacji CBS, prowadzący w Europie wspólnie z Comcastem platformę VOD SkyShowtime.

Co ciekawe, to właśnie ta ostatnia opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna. Wynika to ze struktury firmy, gdzie prezesem (oraz założycielem) jest David Ellison, syn Larry’ego Elissona – współzałożyciel Oracle, drugi najbogatszy człowiek na świecie i osoba pozostająca w dobrych relacjach z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Koniec końców decyzja o tym, jak zostanie podzielony Warner Bros Discovery, i kto przejmie który oddział, zależeć będzie nie tylko od tego, kto da więcej, ale też od decyzji sądu, który może zablokować transakcję, powołując się na działanie antymonopolowe.