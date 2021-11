Mamy XXI wiek, a Poczta Polska dopiero teraz pozwala opłacić kuriera na stronie internetowej

Są usługi, do których człowiek przyzwyczaja się tak bardzo, że nawet nie wyobraża sobie bez nich życia – bo do tego stopnia je ułatwiają. Aż dziw bierze, że Poczta Polska i Pocztex wpadają na niektóre pomysły dopiero teraz.

Pocztex rozszerza usługę o nowe opcje

Nadawanie i odbieranie przesyłek kurierskich to dla niektórych z nas codzienność. Często zlecenie wypełniamy online i w taki sam sposób opłacamy przesyłkę. Kurierowi pozostaje jedynie odebranie od nas paczki z potwierdzeniem nadania i pakunek już może udawać się w drogę do punktu przeznaczenia.

Poczta Polska – Pocztex (fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl)

Poczta Polska z usługami kurierskimi Pocztex, do tej pory nie miała kompleksowego rozwiązania na swojej stronie internetowej, które pozwalałoby na nadanie i opłacenie przesyłki kurierskiej. To rzecz, którą „ogarnęła” już dawno znakomita większość innych operatorów kurierskich, działających w naszym kraju. Nagle BUM! – Pocztex wpada zziajany na imprezę, i to z ogromnym opóźnieniem.

Nowa strona internetowa Pocztexu umożliwia teraz nie tylko wycenę, ale też i opłacenie przesyłki. Dodatkowo, klienci mają teraz możliwość samodzielnego wygenerowania i wydrukowania etykiety, co znacznie skróci czas potrzebny na obsługę w placówce pocztowej. W ramach nowych udogodnień, klienci mogą także wygenerować etykietę z opcją dokonania płatności później – np. u kuriera albo w placówce.

Wprowadzamy nowy standard usług świadczonych w ramach Pocztexu. Doręczenie w przewidywanym terminie D+1, czyli następnego dnia po nadaniu, to nasza odpowiedź na wymagania rynku. Klientom oczekującym błyskawicznego doręczenia ważnych przesyłek, dedykujemy usługę Na Dziś, czyli dostawę w wybranych miastach i relacjach tego samego dnia. Ponadto coraz więcej usług w ramach Pocztexu, takich jak możliwość płatności za przesyłkę, dostępnych jest on-line. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Już wkrótce nadawanie przesyłki bez etykiety

Poczta Polska planuje wprowadzić kolejne udogodnienia do swojej flagowej usługi kurierskiej. Mowa na przykład o nadawaniu przesyłek bez etykiet – czymś, co zostało już wdrożone (przynajmniej częściowo) w niektórych konkurencyjnych firmach kurierskich.

Inne elementy, składające się na kompleksową obsługę przesyłek, pojawią się jeszcze później – jak choćby aplikacja mobilna, dzięki której będzie można śledzić drogę paczki oraz odbiór z automatu paczkowego.

Wszystko to brzmi tak, jakby Poczta Polska przespała ostatnie lata – czas, w którym konkurencja dynamicznie rozwijała podobne usługi i z powodzeniem je wprowadzała. Trudno będzie teraz przekonać klientów do tego, by korzystali z usług Pocztexu, skoro inne, bardziej nowoczesne rozwiązania działają sprawnie gdzie indziej.