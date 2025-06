Poco F7 bez tajemnic. Przed premierą wiemy już niemal wszystko

Nowy smartfon marki Poco jeszcze nie zadebiutował oficjalnie, a już wiemy o nim praktycznie wszystko. W sieci pojawiły się informacje o Poco F7 w pełnej krasie, zarówno pod względem wyglądu, jak i specyfikacji.

Poco postawi na wyjątkowy design

Już wcześniej oficjalnie zaprezentowano dwa inne smartfony z tej serii, czyli Poco F7 Pro i Poco F7 Ultra. Różnią się one jednak sporo od podstawowego modelu. W stylistyce Poco F7 producent postawił na minimalizm. Smartfon dostępny będzie w wersjach czarnej i białej, obie z błyszczącym tyłem, dwoma aparatami ustawionymi pionowo oraz dyskretnie umieszczonym logo Poco na dole obudowy. Całość na udostępnionych w sieci renderach prezentuje się naprawdę dobrze.

Jednak dla bardziej wymagających estetycznie użytkowników przygotowano też specjalną edycję z dwukolorowym wykończeniem. Górna część ma imitację wlotów powietrza, wzory przypominające obwody drukowane oraz widoczne logo Snapdragon, natomiast dolna przypomina szczotkowane srebro.

Pod obudową znalazł się procesor Snapdragon 8s Gen 4, czyli najnowsza jednostka Qualcomma, która ma zapewnić wydajność na najwyższym poziomie. Układ współpracuje z RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięcią wewnętrzną UFS 4.1. Niestety nie podano jeszcze dokładnie w jakich wariantach pamięci zadebiutuje smartfon.

Wiadomo jednak, że na froncie znajdziemy duży ekran AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2772 × 1280 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Ekran według doniesień charakteryzuje się bardzo wysoką jasnością szczytową aż 3200 nitów, wspiera też PWM 3840 Hz i próbkowanie dotyku na poziomie 480 Hz.

Poco F7 (źródło: gizmochina)

Aparaty i bateria godne flagowca?

Na pokładzie Poco F7 nie zabraknie także mocnych aparatów. Główny sensor to 50 Mpix Sony IMX882 (ten sam co m.in. w Realme 14 Pro 5G) z optyczną stabilizacją obrazu i jasnym obiektywem z przysłoną f/1.5. Do tego dochodzi 8 Mpix aparat ultraszerokokątny. Z przodu producent postawi na 20 Mpix kamerę selfie umieszczoną w ekranie.

W zależności od rynku smartfon będzie oferował różne pojemności baterii. Doniesienia mówią o tym, że wersja globalna ma dysponować akumulatorem 6500 mAh, podczas gdy wariant indyjski otrzyma jeszcze większy, bo 7550 mAh. Obie wersje będą wspierać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W.

Wśród dodatkowych funkcji warto wymienić klasę odporności IP68, obsługę Wi-Fi 7, optyczny skaner linii papilarnych w ekranie oraz Androida 15 z autorską nakładką HyperOS 2. Konstrukcja oparta jest na aluminiowej ramce i szklanych pleckach, a całość waży nieco ponad 215 gramów (w zależności od wersji baterii).

Poco nie zdradziło jeszcze oficjalnej daty premiery tego smartfona, ale biorąc pod uwagę, jak kompletne mamy informacje na jego temat, może być ona już bliżej niż dalej.