Kienci Plusha mogą dostać 200 GB internetu, ale ja chyba wolałbym święty spokój

Osoby dołączające do grona klientów Plush na Kartę mogę otrzymać nawet 200 GB internetu bez dokonywania żadnych opłat. W ofercie jest jednak pewien haczyk.

200 GB internetu – niby za darmo, ale nie do końca

Decydując się na dołączenie do Plush na Kartę, można teraz skorzystać z promocji, w której na start dostaniemy pakiet 200 GB internetu. Z jednej strony, za paczkę danych nie zapłacimy ani grosza, ale Plush odda nam ją do użytku tylko wtedy, kiedy wyrazimy zgodę na przetwarzanie naszych danych w celach marketingowych.

Nie jest to jakiś rzadki wybieg: powszechną praktyką jest obniżanie abonamentu za usługi telekomunikacyjne w zamian za wyrażenie zgody na kontaktowanie się z nami w celach marketingowych. W tym wypadku mamy po prostu jednorazowy bonus zamiast regularnego rabatu. Żeby go otrzymać, należy wysłać SMS o treści zgoda na numer 80600.

Jeśli nie chcemy wyrazić zgód marketingowych, Plush będzie miał dla nas pakiet 100 GB. W tym wypadku treść SMS-a na numer 80600 będzie brzmieć 100GB.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2022 roku. Z tych dwóch możliwości, zdecydowanie wybrałbym opcję b). Co prawda pakiet darmowego internetu jest mniejszy, ale spokój umysłu trudno przecenić, a jest on niemożliwy do osiągnięcia, gdy regularnie musimy odrzucać telefony z „atrakcyjnymi ofertami”.

Plush dołącza do serwisu Dogry.pl

Sieć Plush poinformowała także, że od teraz zarówno użytkownicy oferty na kartę, jak ci opłacający abonament, mogą zbierać punkty w serwisie dogry.pl, a później wymieniać je na skiny, waluty i gry.

Już za sam zakup startera i zarejestrowanie numeru w Plush na Kartę można dostać wirtualną walutę. Podobnie rzecz się ma z podpisaniem lub przedłużeniem umowy w Plush ABO. W serwisie dogry.pl można wygrać nawet 8000 punktów, wymiennych na losowe klucze do Steama czy doładowania kont w sklepach Xbox lub Google Play.

Więcej informacji znajdziecie w regulaminach promocji Bonusy za darmo i Włącz się do gry.