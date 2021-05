Pełnoprawne Rocket League, znane z konsol i PC, może zadebiutować na… smartfonach!

Trwający pomiędzy Epic Games i Apple sądowy proces potrafi przynieść wiele zaskakujących informacji o niezapowiedzianych do tej pory projektach. Ostatnio głośno było o tym, dlaczego Fortnite nadal nie trafił do Xbox Cloud Gaming, a dziś dowiedzieliśmy się o planach wydania Rocket League na smartfony.

Pełnoprawny Rocket League na smartfony i tablety z Androidem i iOS w produkcji!

Niektórzy z Was mogą pamiętać, że jakiś czas temu studio Psyonix zapowiedziało specjalną odsłonę swojej rekordowo popularnej gry Rocket League na smartfony i tablety. Rocket League Sideswipe to jednak nie tytuł, który znamy z konsol i PC, a poboczna odsłona serii. Jak się jednak okazuje, to nie jedyne, co szykuje dla graczy zespół Psyonix.

Rocket League Sideswipe zapowiada się świetnie, ale nie ma co ukrywać – jest to dużo prostsza gra niż „oryginalny” Rocket League

Do sieci wypłynęły informacje, które jednoznacznie sugerują, że studio Psyonix wraz z Epic Games planuje wydanie „dużego” Rocket League na smartfony i tablety z systemem Android i iOS. Gra rzekomo jest już w dość zaawansowanym stadium produkcji, co jasno sugeruje, że wkrótce powinna zostać ogłoszona oficjalnie.

Co ważne, Rocket League na urządzeniach mobilnych ma w pełni wspierać cross-play pomiędzy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S oraz Nintendo Switch. Jest to świetna informacja, tym bardziej, że wspomina się jeszcze o możliwości wspólnego rozwoju konta na smartfonie i konsoli.

Źródło: Android Police

Ja martwię się jedynie o sterowanie w pełnoprawnym mobilnym Rocket League. Jest to w końcu bardzo dynamiczna gra, co od razu budzi wątpliwości w kwestii sterowania dotykowego. Nie ma jednak sensu wróżyć na razie z fusów, bo jest duża szansa, że zespół Psyonix poradzi sobie ze sterowaniem w mobilnej wersji swojej gry.

Wróćmy jednak na chwilę do pobocznej odsłony serii w postaci Rocket League Sideswipe, które ma zadebiutować na Androidzie i iOS jeszcze w tym roku. Tak więc nie spodziewałbym się przez to, że pełnoprawne Rocket League na smartfony i tablety również pojawi się na rynku w 2021. W najbliższej przyszłości spodziewać się pewnie możemy jedynie oficjalnej zapowiedzi gry, jak i prawdopodobnie zamkniętych testów.