Dlaczego Fortnite nie jest dostępny w usłudze Xbox Cloud Gaming? Winne jest… Epic Games

Już od wielu miesięcy właściciele iPhone’ów i iPadów nie mogą pobierać Fortnite na swoje urządzenia, ponieważ gra została usunięta z App Store. Do tej pory jedyną alternatywą jest rozgrywka poprzez usługę grania w chmurze GeForce Now. Czy jest jednak szansa, że w przyszłości produkcja ta pojawi się również w Xbox Cloud Gaming? Nie wydaje mi się.

Dlaczego Fortnite o Epic Games nie jest dostępny w Xbox Cloud Gaming?

Obecnie trwa proces pomiędzy Epic Games a Apple, który spowodowany jest usunięciem gry Fortnite ze sklepu App Store, przez co tytuł ten nie jest już dostępny na iPhone’ach i iPadach. Cała sprawa ciągnie się od sierpnia zeszłego roku i jak na razie nie widać jej końca. Jak jednak zauważył serwis The Verge, podczas zeznań obydwu stron można było usłyszeć ciekawe informacje.

Joe Kreiner, wiceprezes Epic Games od spraw rozwoju biznesu, wypowiedział się na temat braku Fortnite w usłudze Xbox Cloud Gaming takimi oto słowami:

Postrzegaliśmy działania Microsoftu z xCloud (Xbox Cloud Gaming) jako konkurencyjne w stosunku do naszej oferty na PC.

Jak zatem łatwo się domyślić, w tym wszystkim chodzi o pieniądze. Usługa GeForce Now różni się u podstaw od Xbox Cloud Gaming, pozwalając Epicowi po prostu więcej zarobić.

Czy Fortnite trafi do usługi Xbox Cloud Gaming? Prawdopodobnie nie, a wszystko przez dolce… a dokładnie V-dolce.

W skrócie: w teorii granie w Fortnite przy pomocy Xbox Cloud Gaming powodowałoby, że wszystkie transakcje wewnętrzne w grze przechodziłyby przez Microsoft, który pobiera sobie za to prowizję. W przypadku GeForce Now nie ma już to miejsca, bo NVIDIA – w dużym uproszczeniu – udostępnia graczom po prostu zdalny komputer, na którym transakcje z gry przechodzą tylko przez Epic Games.

Co ciekawe, sam Kreiner przyznaje, że Epic Games w ogóle nie negocjował z Microsoftem warunków potencjalnej umowy dodania Fortnite do Xbox Cloud Gaming. Cała „walka” pomiędzy Apple a Epic Games rozpoczęła się, gdy twórcy gry znaleźli sposób, by obejść opłaty Google i Apple w swojej grze, co – jak można się domyślić – nie spodobało się firmie z Cupertino, przez co Fortnite został usunięty z App Store.