PlayStation VR 2 będzie prawdziwą rewolucją? Wyciekły zdjęcia patentowe

Chyba wszyscy możemy być zgodni w tym, że gry tworzone w ramach wirtualnej rzeczywistości przestały być tylko ciekawostkami i stały się pełnoprawnym segmentem branży gier wideo. Na scenie VR uplasowali się trzej liderzy rynku i wciąż próbują ścigać się o miano najlepszego producenta tego typu sprzętu. Jedna z tych firm – Sony – zdecydowała się na opatentowanie kilku rozwiązań, które mogą dać przewagę następcy PlayStation VR nad innymi urządzeniami.

Nowe PS VR bez kontrolerów ruchowych? Bardzo możliwe

Choć premiery nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony nie doczekamy się zbyt szybko, to możemy być pewni, że sprzęt prędzej czy później powstanie, ale zadebiutuje dłuższą chwilę po PlayStation 5. Premiera głównego, gamingowego projektu Sony jest priorytetem i japoński producent z pewnością nie chciałby odwracać uwagi graczy od cieszenia się konsolą samą w sobie.

Twórcy PlayStation opatentowali ostatnio kilka rozwiązań (w tym przesympatycznego robota-towarzysza dla graczy) które mogą wzbudzać mniejszą lub większą ekscytację wśród fanów. Wśród nich pojawiło się coś, co powinno ucieszyć zainteresowanych technologią VR. Możliwe, że Sony planuje zrezygnować z nieporęcznych kontrolerów ruchowych na rzecz małych kamer śledzących ruch palców użytkownika.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się inny szkic, który sugerowałby, że kontrolery w PlayStation VR 2 będą wykorzystywały podobną technologię co Valve Index i umożliwią oderwanie dłoni od kontrolera bez ryzyka upuszczenia urządzenia, co znacznie pomogło w zwiększeniu immersji i polepszeniu ogólnego wrażenia z użytkowania gogli.

Zanosi się jednak na to, że Sony zamierza zrezygnować z w pełni namacalnych kontrolerów, co raczej wyjdzie firmie na dobre. Nieporęczność niektórych urządzeń to chyba największy z możliwych do zniwelowania problemów wirtualnej rzeczywistości.

Warto pamiętać, że patent nie oznacza przymusu wypuszczenia urządzenia na rynek. Powyższe projekty mogą nie pojawić się na rynku wcale, lub ulegną gruntownym poprawkom.

Mimo wszystko są one potwierdzeniem tego, że Sony nie zamierza porzucać autorskiego projektu PlayStation VR i dołoży wszelkich starań, aby nowa wersja urządzenia była wolna od licznych wad poprzedniczki.

Źródło: SegmentNext, PushSquare

