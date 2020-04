Nie masz z kim grać na konsoli? Sony ma na to ciekawe rozwiązanie

Rozwiązania, które poszczególni producenci zgłaszają w urzędach patentowych, to często prawdziwe ciekawostki. Jednym z nich jest patent zgłoszony przez Sony, dotyczący robota o bardzo interesującym zastosowaniu – ma być sympatycznym towarzyszem graczy.

Pogratuluje, pocieszy, uspokoi

Robot, którego koncepcję Sony zarejestrowało w urzędzie patentowym, to urządzenie, którego sam wygląd ma wzbudzać u użytkownika pozytywne emocje. Przystosowany został do umieszczenia na kanapie, tuż obok gracza, w czasie, gdy ten oddaje się multimedialnej rozrywce. Dzięki skomunikowaniu z konsolą, robot dostaje informacje o wynikach gracza, mogąc go pocieszyć, gdy temu nie uda się zaliczyć danego questa, oraz pogratulować, gdy misja zakończy się powodzeniem. Przypomni również, że już najwyższa pora zrobić sobie przerwę i poświęcić czas na inne zajęcia.

Robocie, zagrasz ze mną?

Kolejną z jego funkcji, może być stworzenie wrażenia, jakoby graczem sterowanym przez komputer był właśnie robot siedzący na kanapie tuż obok. Wszystko po to, by stworzyć graczowi iluzję towarzystwa w grach, w które najczęściej gra się w dwie osoby lub więcej. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu gra z kumplem w Tekkena czy Fifę nie będzie wymagała obecności kumpla. Hmm, ciekawe tylko, czy robot Sony lubi piwko ;)?

A wszystko dla zdrowia graczy

Jak można wywnioskować z funkcjonalności zgłoszonych w patencie, ideą przyświecającą powstaniu koncepcji robota była troska o zdrowie graczy, którzy często dają się ponieść nadmiernym emocjom mimo, że w graniu chodzi przede wszystkim o rozrywkę. Dzięki wbudowanym (najprawdopodobniej w kompatybilnego z robotem pada) czujnikom tętna i wilgotności, robot będzie mógł oszacować stan emocjonalny gracza. Wysokie tętno i nadmierna potliwość może świadczyć o tym, że już najwyższa pora wyłączyć grę i trochę się zrelaksować.

Rozwiązanie, nad którym obecnie pracuje Sony, to oczywiście tylko koncepcja i nie wiadomo, czy kiedykolwiek opuści szkic zgłoszony w urzędzie patentowym i stanie się naszym towarzyszem w chwilach spędzanych przed telewizorem. Nadchodząca premiera konsol nowych generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X to jednak czas, w którym producenci będą wyciągali kolejne asy z rękawów. Robot może być jednym z nich.

Źródło: TechRadar

