Kontynuacja Horizon Zero Dawn potwierdzona? Guerilla Games szuka pracowników

Każdy wie, że PlayStation stoi tytułami ekskluzywnymi i to właśnie one trzymają graczy przy konsolach Sony. Takie produkcje, jak Uncharted, God of War czy Horizon Zero Dawn, to prawdziwe hity sprzedażowe, a szczególnie ta ostatnia wywołała wśród graczy wiele emocji. Nowa marka Guerilla Games może wkrótce doczekać się rozwinięcia, a wcześniejsze plotki o kontynuacji przygód Aloy zdają się potwierdzać.

Guerilla Games rozwija tajemniczy projekt

Twórcy Horizon Zero Dawn zostali oddelegowani do prac nad kolejnym, tajemniczym projektem, ale chyba możemy być zgodni w jednym – to nie będzie nowy Killzone. Ogromny sukces fenomenalnie ocenianego HZD pozwolił deweloperom na poczucie się nieco pewniej w – jak by nie patrzeć – nowym dla nich gatunku, a Sony potrzebuje pięknej, dużej gry do pokazania możliwości PlayStation 5.

Na oficjalnej stronie Guerilla Games znajduje się lista otwartych stanowisk pracy w studiu. Poza standardowymi posadami programistów i projektantów, znalazły się też bardzo ciekawe pozycje, które bezpośrednio nakierowują na tożsamość nowego projektu. Twórcy Horizon Zero Dawn poszukują również osób mających odpowiadać za animowanie stworzeń, design „żyjącego świata” i projekt roślinności. Ciężko nie dojść do wniosku, że chodzi o kolejną przygodę w otwartym, postapokaliptycznym świecie, prawda?

To jeszcze nie koniec ciekawostek. W opisie posady animatora możemy wyczytać, że Guerilla Games posiada aktualnie dedykowany zespół odpowiedzialny za projektowanie stworzeń. Oznacza to, że studio skupia się tylko i wyłącznie na nowej odsłonie Horizon Zero Dawn, ponieważ podtrzymywanie takiego składu pracowników na zapas raczej nie miałoby większego sensu.

Na oficjalną zapowiedź gry jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać i tak naprawdę ciężko domyślić się czegoś więcej niż tego, że kontynuacja hitu z 2017 roku znajduje się w produkcji. Jeśli nie będzie to bezpośrednia kontynuacja przygód Aloy, to z pewnością doczekamy się rozwinięcia uniwersum o inną, główną postać.

Horizon Zero Dawn zadebiutowało na PlayStation 4 trzy lata temu w lutym. Gra pojawi się również na PC latem 2020 roku.

Źródło: SegmentNext, Guerilla Games

