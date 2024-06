PlayStation VR 2 na PC? JUŻ WKRÓTCE

Jakiś czas temu Sony obiecało, że gogle PlayStation VR 2 nie będą ekskluzywnym zestawem wyłącznie dla PlayStation 5. Wiemy już, kiedy sprzęt będzie współpracował z PC. Ale że mamy do czynienia z Sony, to firma musiała po drodze trochę namieszać.

Świetne gogle, tylko że…

Minęło już ponad półtora roku od premiery PlayStation VR 2. Sprzęt zadebiutował na polskim rynku 22 lutego 2023 roku. Początki zapowiadały się nienajgorzej – Sony obiecywało aż 30 gier na premierę wspierających nową technologię, w tym działające na wyobraźnie Gran Turismo 7, Resident Evil Village czy Horizon: Call of the Mountain.

Grafika przedstawiająca PSVR2 (źródło: PlayStation)

Niestety wystarczyło pół roku, aby zauważyć, że firma nie ma pomysłu na zachęcenie twórców do przygotowywania gier na PS VR 2. Najdobitniejszym dowodem na stan wirtualnej rzeczywistości na konsoli Sony jest fakt, że London Studio wspierające inne zespoły japońskiego giganta oraz odpowiedzialne za kilka tytułów dedykowanych VR zostało zamknięte w maju 2024 roku.

Na szczęście Japończycy mieli od jakiegoś czasu przygotowany plan – i to sprytny. Wiecie, kto ma większą bibliotekę gier na VR niż PlayStation 5? Steam. Możliwość otworzenia się na PC i podpięcia gogli do komputera to rzucenie sprzętowi koła ratunkowego, które zostało zapowiedziane na początku tego roku. Nie znaliśmy jednak żadnych szczegółów. Aż do teraz.

Steam ratuje PlayStation VR 2, ale nie za darmo

Sony oficjalnie zapowiedziało, że od 7 sierpnia 2024 roku możliwość ogrania Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR, Microsoft Flight Simulator czy F1 24 na PC za pomocą PlayStation VR 2 stanie się możliwa. Aby upewnić się, czy Wasz komputer poradzi sobie z tym zadaniem, opublikowano minimalne wymagania sprzętowe gogli:

System operacyjny Windows 10 64-bitowy lub Windows 11 64-bitowe CPU Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 RAM 8 GB GPU Nvidia GeForce GTX 1650, RTX lub nowsze / AMD Radeon RX 5500 XT i nowsze, RX 6500 XT lub nosze DisplayPort DP 1.4 USB Tylko bezpośrednie połączenie Bluetooth Bluetooth 4.0

Cały proces łączenia jest bardzo prosty: należy podłączyć PlayStation VR 2 do PC korzystając z adaptera i kabla Display Port 1.4, pobrać aplikacje PS VR2 oraz SteamVR i przygotować otoczenie wokół nas. Zaraz, jaki adapter?

Niestety gogle nie będą bezproblemowo współpracować z PC, jeżeli nie skorzystamy z dedykowanego akcesorium. Cenę kostki ustalono na 59,99 euro, czyli ~260 złotych. Co się tyczy kabla Display Port 1.4 – zakładając, że wystarczy Wam przewód o długości 1-2 metrów, ceny zaczynają się od 39,90 złotych i kupicie go bez problemu w sklepie z elektroniką pokroju RTV Euro AGD, X-kom czy Media Expert.

Adapter PlayStation VR 2 do PC (Źródło: Sony)

Akcesoria kupione, kabelek na stanie w domu – można w pełni cieszyć się PlayStation VR 2 na PC, prawda? Nie do końca. Sony już teraz informuje, że niektóre funkcje, takie jak HDR, śledzenie gałek ocznych, adaptacyjne triggery czy bardziej zaawansowane wsparcie haptyczne nie będą dostępne na Steamie. Pozostanie nam zatem dostęp do rozdzielczości 4K, pola widzenia 110∘, śledzenie dotyku palca, proste wibracje i przełączanie podglądu na świat rzeczywisty.

Obecnie PlayStation VR 2 kosztuje od 2399 złotych za wersję podstawową oraz 2699 złotych za wariant z grą Horizon: Call of the Mountain. Decydując się na przygotowanie zestawu pod PC, powinniście się zmieścić w 3000 złotych. Czy warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!