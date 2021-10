PlayStation Store testuje darmowe triale gier. Problem zwrotów rozwiązany?

W zeszłym tygodniu na platformach PlayStation Store w Wielkiej Brytanii i Kanadzie ruszył program darmowych triali wybranych gier. Choć funkcjonalność ta może spowodować diametralne zmiany w funkcjonowaniu Sony i zwyczajach zakupowych graczy, to światowy gigant jeszcze nie odniósł się formalnie do testowanych funkcji.

Obnażony problem ze zwrotami

PlayStation Store cierpi na kilka bolączek związanych ze zwrotami środków za cyfrowe tytuły, które nie przypadły do gustu graczom. Co tu dużo mówić – polityka zwrotów PlayStation nie jest prokonsumencka. Jeśli kupiłeś produkt i pobrałeś go – nie masz co liczyć, że firma odda Ci pieniądze, gdy twój zakup okaże się nietrafiony. Oznacza to, że jedyne transakcje, które mają 100% szans na zwrot pieniędzy, to przypadkowe zakupy w PlayStation Store, po których gracz nie zainstalował tytułu. A przecież nie o to chodzi.

Doskonale problem obnażyła premiera Cyberpunk 2077 która, jak dobrze wiemy, okazała się totalną klapą. Większość sprzedawców zwracała pieniądze za praktycznie niedokończony produkt. Nie inaczej było z Sony, które na drodze wyjątku również oddawało pieniądze za preorder i usunęło grę z PlayStation Store do czasu, aż została załatana do akceptowalnego poziomu.

Cyberpunk2077 (źródło: PlayStation)

Sytuacja ta pokazała jednak, że korporacja musi porządnie przemyśleć i wprowadzić zmiany w sposobie sprzedaży oraz dystrybucji cyfrowych tytułów w PlayStation Store. W przeciwnym wypadku może ją znowu czekać ogromna strata, gdy kolejny duży tytuł wytnie podobny numer, co Cyberpunk 2077.

Darmowe triale – remedium doskonałe?

Wydaje się, że darmowe wersje próbne gier to doskonałe rozwiązanie problemu z nieatrakcyjną polityką zwrotów w PlayStation Store. Pozwala to na zachowanie obecnych zasad przy jednoczesnym lepszym traktowaniu klientów – nareszcie gracze nie będą kupować kota w worku i nie zostaną na lodzie, gdy produkt okaże się nie spełniać oczekiwań.

Na chwilę obecną nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Gracze z Wielkiej Brytanii i Kanady mogą za darmo pobrać z PlayStation Store i testować przez sześć godzin triale Death Stranding: Director’s Cut i Biomutant oraz pięć godzin triala Sackboy: A Big Adventure. Problem w tym, że czas nalicza się od momentu rozpoczęcia pobierania, co działa na niekorzyść osób ze słabym łączem. Ponadto funkcja ta zniknie z platformy już 28 października.

Na razie nie wiadomo, jak nowa funkcjonalność wpłynie na przyszłość graczy i PlayStation i czy korporacja zdecyduje się na oficjalne wprowadzenie nowego systemu do PlayStation Store.