Cyberpunk 2077 – patch 1.31 już dostępny. Redzi naprawili kolejne błędy

CD Projekt RED nie przestaje pracować nad swoją ostatnią, grudniową produkcją. Nieco mniejsza tym razem aktualizacja do Cyberpunk 2077 jest już dostępna, dlatego postanowiliśmy rzucić okiem na listę zmian.

Pojedyncze niedoróbki

Widać doskonale, że dzisiejsza lista zmian w Cyberpunk 2077 ma na celu jedynie poprawić drobne błędy, związane z konkretnymi zadaniami w grze. Warto też zwrócić uwagę, że częstotliwość wieści dotyczących ostatniej gry CD Projekt RED zdecydowanie się zwiększa, i to z pozytywnym bilansem. Kto wie, może jest jeszcze jakaś nadzieja dla najgorętszej polskiej premiery ostatnich lat. Nie marnując jednak czasu, spójrzmy na najważniejsze zmiany, prosto z oficjalnej strony Cyberpunk 2077.

Rozgrywka: Naprawiono błąd, który sprawiał, że w momencie ulepszenia przedmiotu ze znacznikiem zadania podstawowa wersja tego przedmiotu nie znikała z ekwipunku.

Rozgrywka: Naprawiono błąd, przez który atuty szybkości przeładowywania broni spowalniały czas przeładowania.

Rozgrywka: Poprawiono wysokość skoku ładowanego.

Rozgrywka: Dostosowano szybkość, z jaką wrogowie wykrywają skradanie się w zależności od poziomu trudności gry.

Rozgrywka: V nie będzie się już zacinać w animacji spadania w trakcie wypadku motocyklowego, posiadając atut „Jak skała".

Efekty wizualne: Naprawiono błąd, przez który drogi po opadach deszczu nie wyglądały na mokre, co było wynikiem trwających prac nad systemem mokrych nawierzchni. W 1.31 mokre powierzchnie powinny wyglądać bardziej szczegółowo niż przed wystąpieniem problemu.

Efekty wizualne: Usunięto włosy i/lub brwi w przypadku, gdy wyłączono ich widok we wcześniejszych wersjach gry.

Efekty wizualne: Naprawiono błąd, przez który strzał z broni typu Tech wywoływał chwilowe oślepiające światło.

Interfejs: Przywrócono brakujące opisy Przegrzania i Krótkiego spięcia we wskazówkach hacków.

Inne: Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli odebrać w grze nagrody za rejestrację w związku z problemem: „Wystąpił problem z połączeniem sieciowym. Spróbuj później".

PlayStation: Optymalizacja pamięci kart graficznych.

W Cyberpunk 2077 jest jeszcze wiele do zrobienia

Cyberpunk 2077 Next-Gen – ktokolwiek widział?

Warto też na koniec przypomnieć, iż CD Projekt oficjalnie zapowiedział, iż Cyberpunk 2077 w wersji na konsole nowej generacji może jeszcze zadebiutować w tym roku. Z naciskiem na może, ponieważ nauczony doświadczeniem z premiery gry, producent nie chce zapewniać obecnie konkretnej daty.

Jeżeli pociągnie to za sobą dodatkową zawartość fabularną, z chęcią poczekam. Każda informacja o pracach nad poprawą gry to dobry promyk nadziei dla osób, które będą chciały wrócić do Night City.