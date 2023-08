Nowe obudowy dla Xbox Series X. Na początek Starfield

Microsoft wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i przygotował niestandardowe obudowy dla Xbox Series X. Dzięki temu gracze zyskają możliwość spersonalizowania swoich konsol. Na ten moment dostępne są trzy wzory, w tym jeden promujący Starfield!

„Owrapuj” swojego Xbox Series X!

Nowy produkt ze stajni Microsoftu nazywa się „Series X Console Wraps” i pozwala zapakować swoją konsolę w zupełnie nową obudowę. Aby nie było wątpliwości, to nie jest to samo, co specjalne lub limitowane edycje Xboxów. Tutaj zamawiamy jedynie opakowanie dla naszego sprzętu. Na ten moment „owijki” są dostępne jedynie dla Series X i nie zanosi się na to, żeby szybko się to miało zmienić.

„Wrapy” dla Xbox Series X na razie są dostępne w trzech wersjach. Naturalnie pierwszym z nich jest wzór ze Starfielda, który wyjdzie w przyszłym miesiącu i jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier. Ma konkurować o miano GOTY m.in. z Baldur’s Gate 3, czy też Final Fantasy XVI.

Do Xbox Series X dostępne będą jeszcze dwa inne kamuflaże: Arctic Camo oraz Mineral Camo. Te jednak nie są, moim zdaniem, aż tak zjawiskowe jak ten „starfieldowy”. Do polskiej dystrybucji na razie trafi tylko Mineral Camo i Starfield, a porównać je możecie niżej.

Tak prezentuje się Xbox Series X w wersji Starfield i Mineral Camo (źródło: Xbox)

Polska cena Starfield Xbox Series X

Sugerowana cena obudowy promującej Starfielda to 219 złotych (strona Microsoft Store pokazuje, że jest już wyprzedana), a za Mineral Camo przyjdzie nam zapłacić 199 złotych (ten można zamówić w Microsoft Store). Rzekomo wersję Starfield będzie można zamówić także w najpopularniejszych sklepach elektronicznych w naszym kraju.

Obudowy mają mieć niestandardowe, ale bardzo precyzyjne dopasowanie Xboxa, żeby ładnie się prezentować na konsoli i zapewniać odpowiednią wentylację. Dzięki temu sprzęt będzie miał swobodny przepływ powietrza. Zapewne wkrótce stanie się to standardem i takie „owijki” będą promowane przy okazji każdej większej premiery z patronatem Microsoftu.