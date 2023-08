Podsumowanie Gamescom 2023 – horrory, bijatyki i Cyberpunk

Nadchodząca premiera od Bethesdy, trzecia część kooperacyjnego shootera i debiut popularnej mobilnej karcianki na PC – te i wiele innych rzeczy pojawiło się na Gamescom Opening Night Live. Zebraliśmy to wszystko razem i posortowaliśmy, aby z łatwością połapać się w tym, co jest lub będzie rozgrzewać graczy przez najbliższe miesiące.

Ogarnijcie, ile tego!

Europejskie święto graczy właśnie zaczęło się rozkręcać. Odbywający się w Kolonii Gamescom to świetna okazja, aby zaprezentować nie tylko to, o czym wiemy już od jakiegoś czasu, ale też pokazać po raz pierwszy, nad czym pracują nasze ulubione zespoły. Wczorajszy pokaz Opening Night Live obrodził w masę materiałów wideo, wśród których każdy znajdzie coś ciekawego.

Gamescom przypomina, na co powinniście zwrócić uwagę jako gracze w przyszłym miesiącu (Źródło: YouTube)

Aby nie przedłużać Wam lektury powiem tylko, że tekst podzieliłem na cztery sekcje:

Gry, które wyszły lub wyjdą jeszcze w tym miesiącu,

Aktualizacje gier lub zmiany dot. tytułów we wczesnym dostępie,

Nadchodzące premiery,

Zapowiedzi nowych gier.

Usiądźcie zatem wygodnie, przygotujcie sobie coś do picia i lecimy.

Gamescom Opening Night Live 2023 – Świeżynki

Listę nowości, które ujrzały światło dzienne otwiera premierowy zwiastun Immortals of Aveum – FPS-a w świecie fantasy, gdzie zamiast strzelać z łuku, prujemy do przeciwników z różnorakich zaklęć. Gra zadebiutowała 22 sierpnia 2023 roku i jest dostępna zarówno na PC, jak i PlayStation 5 i Xboksy Series X/S.

Innym tytułem, który zaliczył wczoraj start, jest Fort Solis. Fani science-fiction, spacerowania po kosmicznych placówkach i thrillerowego klimatu powinni osobiście sprawdzić, co gra ma do zaoferowania. Tytuł trafił na PC i PlayStation 5.

No i nie zapominajcie, co jeszcze na dniach pojawi się na półkach sklepowych. Mowa oczywiście o Armored Core VI: Fires of Rubicon. Miejmy nadzieję, że tytuł obroni się nie tylko potężną edycją kolekcjonerską, ale również solidnym gameplay’em, który przyciągnie fanów bitew prowadzonych za pomocą ciężkich, futurystycznych maszyn. Przekonamy się o tym 25 sierpnia na wiodących sprzętach obecnej i poprzedniej generacji – PlayStation 4 oraz PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One i na PC.

Aktualizacje i wczesne dostępy

Fani mobilnego Marvel Snap – mam dla Was dobrą wiadomość (albo złą, jeżeli jednak staracie się ograniczyć czas spędzony przy tej grze). Wasza ulubiona karcianka jest już dostępna na komputery osobiste. Aby uczcić ten moment, każde konto które zaloguje się na PC otrzyma kartę Mech Devil Dinosaur za darmo.

Ostatnim znaczącym tytułem, który otrzymał premierowy trailer, jest Under the Waves – gra przygodowa, która nie przypadnie do gustu talassofobom (lęk przed morską głębią). Dla małego Parallel Studio jest to debiutancki projekt poruszający się wokół tematu straty, i jak sobie z nią radzić. Zainteresowani pływaniem łodzią po Morzu Północnym niech zapiszą sobie datę premiery gry – 29 sierpnia. Docelowe platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Jeżeli przesiedliście się z Genshin Impact MiHoYo do ich nowego tytułu, Honkai: Star Rail (a może gracie w obie gry naraz?), twórcy przypominają o aktualizacji, która pojawi się 30 sierpnia 2023 roku. Materiał wideo skupia się na nowej bohaterce, Fu Xuan.

Pozostając w klimatach azjatyckich – zeszłoroczny Sonic Frontiers doczeka się darmowej aktualizacji Final Horizon, która doda nową historię, grywalne postacie oraz wyzwania. Update pojawi się 28 września tego roku.

To może coś bardziej zachodniego i mrocznego? 17 października wystartuje drugi sezon w Diablo IV – Sezon Krwi, z wieloma poprawkami w zakresie klejnotów, nagród czy odporności.

Ostatnimi materiałami wideo w tej sekcji są aktualizacje gier dostępnych obecnie we wczesnym dostępie. Last Epoch to szlifowany od wielu lat rywal takich tytułów jak Diablo 4 czy Path of Exile. Warhaven stawia natomiast na toczenie drużynowych pojedynków na modłę Chivalry II podlanych jednak sosem fantasy. Pierwszy tytuł otrzyma dużą aktualizację 7 września, Warhaven natomiast trafi do early accessu 21 września.

Nadchodzące premiery

Listę musiał oczywiście otworzyć „Fallout w kosmosie”. Debiut Starfielda pozostaje niezagrożony i wiele osób spodziewa się z pewnością, że gra pozostanie na ustach graczy w kolejnych miesiącach. Premiera na Xbox Series X/S oraz PC – 6 września.

Znudziła Wam się Forza Horizon 5? The Crew: Motorfest chętnie przyjmie Was w swoje progi już 14 września. Jest hawajska wyspa O’ahu, duże stężenie benzyny (i biorąc pod uwagę obecność hybryd i elektryków – woltów?) w powietrzu oraz spora lista aut, motocykli, łodzi i samolotów.

Mamy RPG, ścigałkę, przydałoby się jakieś mordobicie, prawda? No i będzie – 19 września przyjdzie czas, aby wraz z premierą Mortal Kombat 1 rozgrzać kontrolery i ponownie zacząć krzyczeć do telewizora/monitora „Finish Him!”.

Znam co najmniej kilka osób, które z pewnością przebiera nogami na myśl o grze, która trafi do sklepów 21 września 2023 roku. Wrażenia Kuby z przedpremierowych rozgrywek w PayDay 3 w czerwcu były bardzo pozytywne i nie zanosi się, aby za miesiąc coś miałoby zmienić się na gorsze.

Wrzesień pięknie zwieńczy premiera Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Na dłuższy tekst omawiający nowości zapraszam do Maćka, ja tu tylko zostawiam sam zwiastun z Gamescomu.

Co nas czeka w październiku? Przede wszystkim zobaczymy nowe otwarcie serii Assassin’s Creed wraz z premierą Mirage – 5 października.

13 października sprawdzimy za to, jak ekipie z HEXWORKS udała się praca nad Lords of the Fallen.

Ogramy też nowy tytuł z niebieskim jeżem 17 października w postaci Sonic Superstars.

A cały miesiąc udekoruje 27 października wyczekiwany od dawna Alan Wake 2.

10 listopada to natomiast święto dla Activision Blizzard – wtedy ma pojawić się nowy Call of Duty: Modern Warfare 3. Otwarcie Gamescom stał się dla twórców świetną okazją na pokazanie dużego fragmentu z rozrywki.

Wybiegając nieco dalej w przyszłość, czyli w 2024 rok, warto zacząć od kolejnej bijatyki w podsumowaniu – Tekkena 8, którego debiut zaplanowano na 26 stycznia 2024 roku. Na Opening Night Live zaprezentowano nowy tryb dla pojedynczego gracza skupiony na rozgrywce turniejowej.

W trakcie Gamescomu potwierdzono również datę premiery Granblue Fantasy Relink (1 lutego 2024 roku) oraz Nightingale (22 lutego 2024 roku):

Podczas wydarzenia pojawił się również zwiastun prezentujący rozgrywkę w strategii, która rzuci rękawicę Humankind i Civilization VI, czyli ARA: History Untold.

Podobne gameplayowe trailery pojawiły się dla Black Myth: Wukong, Dustborn oraz Thank Goodness You’re Here. Cała trójka ma pojawić się w 2024 roku.

Tytuły pozbawione póki co daty premiery, które miały swoje pięć minut w trakcie Gamescom Opening Night Live to: Stormgate, The First Descendant, który otrzyma 19 września otwartą betę z funkcją crossplayu, nowy tytuł od miHoYo, czyli Zenless Zone Zero oraz przygoda dla jednego gracza od twórców Black Desert Online, czyli Crimson Desert.

Co nowego zobaczyliśmy na otwarciu Gamescomu?

Zacznijmy może od czegoś, co spodoba się stęsknionym za strzelaniem do Zedów. Tak, dobrze przeczytaliście – Killing Floor III oficjalnie powstaje i jego akcja zostanie przeniesiona w odległą przyszłość, do 2091 roku, kiedy Horzine opracowało „armię ostateczną”. Jako członkowie grupy rebeliantów Nightfall udowodnimy megakorporacji, że ich jednostkom daleko jednak do ideału. O rozgrywce czy zmianach względem dwójki nie wiemy na razie nic. Tytuł trafi w bliżej nieokreślonej przyszłości na PC oraz na konsole PlayStation oraz Xbox.

Jeżeli jednak wylewająca się jucha z ekranu i opracowane metodą bioinżynierii monstra to jednak za dużo, i szukacie historii z dreszczykiem pozbawionej tych cech, niewykluczone że spodoba Wam się fakt, że powstaje Little Nightmares 3. Tym razem za produkcję, zamiast Tarsier Studios, weźmie się Supermassive Games, które możecie kojarzyć z Until Dawn, The Quarry czy serii The Dark Pictures. Gra ma trafić na rynek w 2024 roku.

Myśleliście że to koniec „trójek” na liście? Nic bardziej mylnego. Choć w Expeditions: A MudRunner Game brakuje jakiejkolwiek cyfry, to nawiązanie w tytule do serii symulatorów brodzenia w błocie ciężkim sprzętem wielokołowym podpowiada, że mamy do czynienia z następcą MudRunnera i SnowRunnera. Znowu będziemy zatem męczyć się próbując przeprawić się przez brud, kamienie i wysokości, aby na końcu stwierdzić, jakie to wszystko zaje…

Expeditions ma zadebiutować w 2024 roku niemal wszędzie. Od PC, przez PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S jak i Nintendo Switch.

Choć brakowało tu naprawdę mocnego uderzenia, to wierzę, że początek Gamescomu okazał się w miarę satysfakcjonujący. Poznaliśmy kilka nowinek i przypomniano nam, jakie tytuły będą walczyć o naszą uwagę przez najbliższe kilka tygodni. Miejmy nadzieję, że nadchodzące gry okażą się udanymi projektami cieszącym każdego gracza – nie tylko tych, którzy czekali na premiery z zakreśloną datą w kalendarzu.