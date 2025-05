PlayStation Plus w promocji. Możesz zaoszczędzić kilkaset złotych

Sony od lat trzyma się zasady, że w ciągu roku nie pojawiają się promocje na abonament PlayStation Plus. Wyjątkiem jest okres Days of Play, w trakcie którego, oprócz obniżki na setki gier, możemy wykupić abonament w niższej cenie. Jaką ofertę przygotowano w 2025 roku?

Czym jest Days of Play?

Nie za bardzo jest się o czym rozpisywać. Days of Play to – najkrócej ujmując – coroczna impreza cyfrowa, organizowana przez PlayStation, w trakcie której przeceniana jest masa gier, pojawiają się specjalne turnieje, etc. Innymi słowy – festiwal rozpieszczania fanów konsoli Sony.

W tym roku wydarzenie trwa od 28 maja do 11 czerwca 2025 roku. Ze względu na fakt, że po gigantach technologicznych można w ostatnich czasach spodziewać się wszystkiego, nie wiadomo było, czy pojawi się promocja na subskrypcję PlayStation Plus, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Teraz wiemy już wszystko.

Promocja na PlayStation Plus Premium (i nie tylko)

Zacznijmy zatem od najciekawszego rabatu, czyli tego dotyczącego najwyższego planu subskrypcyjnego Sony. PlayStation Plus Premium od niższych planów odróżnia dostęp do katalogu klasycznych gier z ery pierwszych trzech „plejaków”, dostęp do strumieniowania gier w chmurze oraz możliwość pobrania wersji próbnych niektórych tytułów. Premium zawiera także benefity modelu Extra (Katalog Gier i dostęp do Ubisoft+ Classics) i Essential (Gry co miesiąc, rozgrywka wieloosobowa oraz rabaty tylko dla subskrybentów).

Standardowo PlayStation Plus Premium kosztuje 630 złotych w przypadku opłaty z góry za 12 miesięcy. W trakcie tegorocznego Days of Play Sony obniża cenę abonamentu o 35%. Oznacza to, że jeżeli nie opłacacie obecnie żadnego planu, koszt Premium wynosi 422 złote, co oznacza ponad 200 złotych oszczędności.

Osoby, które płacą już za którąkolwiek z pozycjonowanych niżej subskrypcji, mogą obniżyć koszt zmiany planu na najwyższy – również o 35%. Przykładowo – gdybym chciał się teraz przesiąść z PS+ Essential na Premium, musiałbym zapłacić 300 złotych z groszami. Z okazji Days of Play upgrade kosztuje mnie 201 złotych.

(źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Gry co miesiąc

Warto wspomnieć, że jeżeli nie opłacacie jeszcze żadnego planu PlayStation Plus, to kupując dowolny abonament do 2 czerwca 2025 roku, zdążycie jeszcze przypisać do swojego konta tytuły z sekcji „Gry co miesiąc”, przygotowane z myślą o maju, czyli Ark: Survival Ascended, Balatro oraz Warhammer 40,000: Boltgun.

W czerwcu subskrybenci otrzymają natomiast NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk i Destiny 2: The Final Shape. W Katalogu Gier pojawiło się niedawno Another Crab’s Treasure, a wkrótce dołączą do niego Skull & Bones, Destiny 2: Legacy Collection oraz GTA III – Definitive Edition.

A jeżeli szukacie konkretnego tytułu, PlayStation udostępniło pełną listę przecenionych tytułów. Szybki rzut oka podpowiada mi, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.