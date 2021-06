PlayStation Plus na lipiec ma prawo się podobać, choć posiadacze PlayStation 4 mogą czuć się zawiedzeni

Dawno PlayStation Plus nie miało tak mocnej oferty! Już za tydzień wszyscy posiadacze PS Plus pobrać będą mogli trzy świetne gry, aczkolwiek pod warunkiem, że jesteście właścicielami PlayStation 5.

Plague Tale: Innocence – niestety tylko dla posiadaczy PlayStation 5

Jestem przekonany, że tytułem tym pogardzi mało który gracz! Plague Tale: Innocence to bardzo udana jednoosobowa gra przygodowa z 2019 roku, którą nawet miałem okazję dla Was zrecenzować. Pomimo paru błędów, wspominam ją bardzo miło, w szczególności przez dobrze napisaną historię i ciekawy świat. Przypominam, że w produkcji jest już kolejna część Plague Tale.

Reklama

Niestety, mam też złą wiadomość. Plague Tale: Innocence z PlayStation Plus będą mogli pobrać tylko posiadacze konsoli PlayStation 5, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, patrząc na, to, że gra ta pierwotnie debiutowała m.in. właśnie na PlayStation 4. Wraz z debiutem w PS Plus, Plague Tale: Innocence doczeka się ulepszonej wersji na PS5. Szkoda tylko, że zapomniano o posiadaczach „Czwórki”…

7 OCENA

Call of Duty: Black Ops 4 w PlayStation Plus

Na pocieszenie w lipcowym PS Plus znajdziemy też dwie inne gry, w które zagrać będą mogli już zarówno posiadacze PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Pierwsza z nich to Call of Duty: Black Ops 4, czyli kolejna odsłona rekordowo popularnej serii Activision.

Co ciekawe, Black Ops 4 nie oferuje żadnej kampanii fabularnej, co jednak nie oznacza, że nie warto tego tytułu sprawdzić, ponieważ tryb wieloosobowy jak zawsze daje tu radę.

8.5 OCENA

A na deser WWE 2K Battlegrounds

Trzecią, ostatnią już grą jest WWE 2K Battlegrounds, czyli spinoff popularnej serii WWE 2K, której daleko do poważnego symulatora wrestlingu. Wszystko dlatego, że Battlegrounds to znacznie bardziej komiksowa i zabawna odsłona serii, która nie stawia w żadnym stopniu na realizm. W mojej opinii jest to też przez to słabsza gra od „pełnoprawnego” WWE 2K, ale kto wie, może Was ten tytuł przekona?

W lipcu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

🐁 Plague Tale: Innocence (PS5)

🔫 Call of Duty: Black Ops 4

💪 WWE 2K Battlegrounds



Przypominamy, że do 02.08.21 można do swojego konta przypisać

🥊 Virtua Fighter V Ultimate Showdown pic.twitter.com/qWrc7cF2vX — PlayStation Polska (@PlayStationPL) June 30, 2021

Wszystkie wymienione powyżej gry będą dostępne bezpłatnie od 6 lipca 2021 roku dla każdego aktywnego subskrybenta abonamentu PlayStation Plus. Co ważne, jeśli nie posiadacie PS5, to i tak na stronie internetowej Sony możecie przypisać sobie do konta Plague Tale: Innocence. Dzięki temu jeszcze przed zakupem konsoli najnowszej generacji poszerzycie sobie bibliotekę gier na tę platformę.