PlayStation Plus na listopad z bardzo mocną ofertą! Pobierzemy aż trzy gry, jeśli kupimy PlayStation 5

Listopad w PlayStation Plus zapowiada się w tym roku wyjątkowo gorąco, a to za sprawą aż trzech ciekawych gier. Co ważne, dwie z nich dostępne będą dla posiadaczy konsoli PlayStation 4, a we wszystkie trzy zagramy na PlayStation 5 – nowa generacja jest już coraz bliżej!

Posiadacze PS4 nie powinni się jednak zanadto martwić, ponieważ nie zapowiada się by gry na PlayStation 4 miały w najbliższym czasie w ogóle zniknąć z oferty PS Plus. Wszystko za sprawą wstecznej kompatybilności PS5, która sprawia, że większość gier z PS4, będzie w pełni kompatybilna z nową konsolą Sony.

Ale do rzeczy — w co zagrają posiadacze PlayStation Plus w listopadzie?

Śródziemie Cień Wojny (PS4 + PS5)

Kontynuacja bardzo ciepło przyjętego hitu z 2014 roku, który wprowadził masę poprawek i nowości. Cień Wojny to świetny „miszmasz” wielu elementów znanych z innych gier, jak chociażby serii Batman czy Assassin’s Creed, dodatkowo uzupełniony o autorski system Nemesis — a to wszystko w Tolkienowskim Śródziemiu!

Hollow Knight (PS4 + PS5)

Teraz pora na mniejszą grę, ale z pewnością nie mniej dobrze ocenianą. Hollow Knight od Team Cherry, to dwuwymiarowa platformówka z gatunku metroidvanii z dość wyśrubowanym poziomem trudności i bardzo ładną grafiką. Na Halloween jak znalazł!

Bugsnax (PS5)

Ten tytuł nie miał jeszcze okazji ujrzeć światła dziennego, ponieważ jest to ekskluzywna gra na PlayStation 5. Jednocześnie to właśnie jej przypadło w udziale miano pierwszej produkcji w pełni dedykowanej na PS5 w PlayStation Plus. Bugsnax to raczej mniejsza gra (i mniej imponujący graficznie) skierowana do młodszych graczy — ale może warto ją sprawdzić, jeśli posiadacie PS Plusa.

Śródziemie Cień Wojny i Hollow Knight będą dostępne do pobrania od 3 listopada 2020 roku – wtedy też z oferty zniknie Vampyr i Need for Speed: Payback. Bugsnax będzie dostępne wraz z premierą PlayStation 5, czyli 13 listopada 2020 roku. Grę będzie można pobrać aż do 4 stycznia 2021 roku, jeśli tylko mamy aktywne konto PlayStation Plus.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

A warto w PS Plusa się wyposażyć, jeśli planujemy zakup PS5, bo uzyskamy wtedy dostęp do PlayStation Plus Collection, o którym wiemy już coraz więcej. Znamy już nawet jego pełną listę:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Pierwsze dziesięć gier wyszło spod rąk studiów PlayStation, a druga dziesiątka należy do zewnętrznych producentów. Trzeba przyznać, że jest to całkiem solidna lista gier na start generacji i pewny jestem, że wiele osób nieposiadających wcześniej PS4, na pewno sprawdzi wiele z tych tytułów.

Dodatkowo wszystkie produkcje dostępne w PS Plus Collection będą posiadały funkcję PlayStation 5 Game Boost, co w przypadku ostatniego God of War sprawia, że gra działa w płynnych 60 klatkach na sekundę!

A Wy którą produkcję jako pierwszą sprawdzicie na swoim PS5?

Zobacz też: