Alan Wake Remastered zapowiedziany. Remedy wypuści grę jeszcze w tym roku

Plotka o odnowionym Alanie Wake’u krążyła już po branżowych serwisach od kilku dni, lecz dopiero dziś została potwierdzona przez Remedy Entertainment. Alan Wake Remastered jak najbardziej istnieje, a do tego jest bardzo bliskie ukończeniu.

Przecieki z Tajwanu

Trzy dni temu świat obiegła informacja, że na tajwańskim serwisie Rakuten, pojawiła się możliwość przedpremierowego zamówienia Alan Wake Remastered, z premierą datowaną na 5 października. Gra miałaby ukazać się na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series S|X.

Obok serii Max Payne, Alan Wake to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna marka studia Remedy. Ta zaczęła swoje życie jeszcze w 2010 roku, jako tytuł ekskluzywny dla konsoli Xbox 360, by niecałe 2 lata później ukazać się na komputerach PC.

Przeciek Alan Wake Remastered z tajwańskiego serwisu Rakuten (źródło: @Wario64)

Alan Wake Remastered – już oficjalnie

Dzisiaj za to informacja o powstającym odświeżeniu została potwierdzona przez samo Remedy Entertainment. Tytuł ukaże się na wszystkich wymienionych wyżej platformach, ale co ciekawe, remaster nie ominie także komputerów PC. W ogłoszeniu na The Sudden Stop, Sam Lake wstrzymał się od podania konkretnej daty premiery, wskazując tylko na jesień. A szkoda, bo 5 października wydaje się być całkiem realnym terminem.

Wiemy natomiast, że Alan Wake Remastered będzie oprócz podstawowej gry zawierać wszystkie DLC, czyli The Signal oraz The Writer. Gra od teraz zadziała w rozdzielczości 4K, a choć autorzy nie chcą zbyt wiele zmieniać w swojej produkcji, pozwolili sobie skorzystać z kilku udogodnień pojawiających się w nowej generacji sprzętu. Całość przygody otrzyma także reżyserski komentarz od Sama Lake’a, czyli głowy studia Remedy Entertainment. Dla największych fanów przygody będzie do z pewnością nie lada gratka!

Muszę przyznać, iż jestem zaintrygowany trendem odświeżania gier z Xboxa 360. Wiele z nich działało maksymalnie w rozdzielczościach nieprzekraczających 720p, dlatego naturalnym wydaje się ich powolne przenoszenie na nowoczesne platformy, tak aby działając w 4K zapewniały minimalny profit wydawcy na wiele lat do przodu. Dla mnie to będzie okazja by nadrobić oryginalne Alan Wake, dlatego nie mogę się doczekać.