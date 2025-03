PlayStation Plus na kwiecień. RoboCop wchodzi na ostro

Po marcowym PlayStation Plus trudno będzie przebić ofertę przez najbliższych kilka miesięcy. Nie oznacza to, że kwietniowe propozycje są złe. Wręcz przeciwnie – to trzy tytuły z zupełnie różnych gatunków, co zawsze jest mile widziane.

RoboCop: Rogue City w PlayStation Plus

Zacznijmy od gwiazdy miesiąca, czyli RoboCop: Rogue City. Jeżeli wychowałeś się lub interesują cię lata 80., to z pewnością kojarzysz „Superglinę” – cyberpunkowy film sensacyjny, wyreżyserowany przez Paula Verhoevena. Akcja gry dzieje się pomiędzy drugą a trzecią częścią filmowej trylogii i ma w sobie wszystko, czego moglibyśmy spodziewać się po dobrym, współczesnym FPS-ie.

Tytuł charakteryzuje się zatem klimatycznymi strzelaninami, otwartym światem, zadaniami detektywistycznymi czy podejmowaniem decyzji w spektrum „dobry glina – zły glina”, które wpływają na przebieg linii fabularnej.

Na tym torcie znajdują się jeszcze trzy wisienki – RoboCopowi głos podłożył filmowy oryginał, Peter Weller, za tytuł odpowiedzialne jest polskie studio Teyon, a latem pojawi się niezależny dodatek do gry – Unfinished Business (ci, którzy nie sięgnęli jeszcze po Rogue City, będą mogli zatem z łatwością nadrobić zaległości).

RoboCop: Rogue City (źródło: Teyon | Steam)

The Texas Chain Saw Massacre

A teraz cofnijmy się w kinie o dekadę. Przed Teksańską Masakrą Piłą Mechaniczną mieliśmy filmy grozy, których zadaniem było wywołanie uczucie niepokoju i granie na w miarę mało kontrowersyjnych nutach. Po premierze filmu Tobe’a Hoopera okazało się, że horror może stanowić komentarz społeczny i operować większą brutalnością. Leatherface podłożył podwaliny pod slashery – bez niego nie mielibyśmy Freddy’ego Kruegera czy Jasona Voorheesa.

A co z grą? To asymetryczny tytuł sieciowy, w którym dostępne są dwa tryby. W klasycznej rozgrywce obieramy rolę ofiary lub członka rodziny Slaughter. Celem pierwszej, czteroosobowej grupy, jest ucieczka z mapy. Trzyosobowy skład przeciwny stara się jednak do tego nie dopuścić. Rush Week stawia na jeszcze większą asymetrię – jeden gracz wcielający się w rolę Johnny’ego stara się dopaść sześć dziewczyn. Jeżeli lubicie Dead By Daylight czy Friday 13th: The Game, z pewnością dacie szansę teksańskiej masakrze.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Tyle zabijania i przemocy w poprzednikach – może czas na coś mniej brutalnego? Powędrujmy zatem maszyną czasu do lat 90. i do serialu animowanego Digimon, który stały się podstawą dla wielu filmów i gier.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory to RPG z widokiem z trzeciej osoby. Wcielając się w rolę Keisuke Amazawy będziemy próbowali rozwiązać zagadkę kto wrobił go w przestępstwo, którego nie popełnił. Przygoda dla jednego gracza umożliwi nam podróżowanie po prawdziwym i wirtualnym świecie oraz toczenie walk tytułowymi Digimonami.

Nowe gry w ramach kwietniowego PlayStation Plus będzie mogli przypisać do swojego konta od 1 kwietnia 2025 roku. Macie więc jeszcze kilka dni na odebranie gier z PlayStation Plus z marca.