Sony planuje do końca 2021 roku wyprodukować nawet 18 milionów PlayStation 5. W końcu nie będzie problemów z dostępnością konsoli?

Czego by nie mówić o 2020 roku – dla PlayStation był to bardzo dobry okres. Masa świetnych gier na wyłączność, takich jak chociażby The Last of Us Part II czy Ghost of Tsushima, zapewniły firmie bardzo dobrą sytuację finansową i świetny start nowej generacji. Nie udała się tylko jedna rzecz…

Jestem wręcz przekonany, że sytuacja z niską dostępnością konsoli PlayStation 5 w 2020 roku stanie się memem za parę lat – choć teraz mało komu jest z tego powodu do śmiechu. Sony postanowiło jednak coś z tym w końcu zrobić, przez co w 2021 roku chyba nikt nie powinien już narzekać na brak możliwości kupna nowego PlayStation.

Sony chcę wyprodukować nawet 18 milionów PlayStation 5 w 2021 roku

Te liczby robią wrażenie. Z najnowszego raportu firmy wynika, że Sony ma zamiar w 2021 roku wyprodukować od 16,8 do nawet 18 mln sztuk PlayStation 5! Jest to naprawdę ogromna liczba, zważywszy na nadal spore problemy w produkcji sprzętu spowodowane pandemią koronawirusa.

Oczywiście wyprodukowanie 18 mln egzemplarzy PlayStation 5 w 2021 nie jest równoznaczne z taką samą liczbą sprzedanych konsol w tym samym roku, ale patrząc na obecną sytuację na rynku i liczbę zainteresowanych kupnem PS5, prognozuję ogromną sprzedaż najnowszej konsoli Sony w nadchodzących 12 miesiącach.

Ile sprzedano konsol PlayStation 5 w 2020 roku?

Trudno na obecną chwilę dokładnie oszacować liczbę sprzedanych egzemplarzy PlayStation 5 w 2020 roku, na ten temat milczy nawet samo Sony. Serwis DigiTimes szacuje jednak, że do tej pory sprzedano około 3,4 mln PS5 na całym świecie, a strona vgchartz.com podała liczbę nawet 3,7 mln sprzedanych sztuk.

Zważywszy na sytuacje z problemami z produkcją samej konsoli i kryzys spowodowany pandemią, muszę przyznać, że jest to całkiem niezły wynik. Jednak 2021 rok zapowiada się dla Sony jeszcze lepiej, czego firmie z całego serca życzę.

Tak samo, jak i konkurencji, ponieważ rywalizacja pomiędzy PlayStation, Xboksem i Nintendo, może jeszcze bardziej zachęcić twórców gier i sprzętu do tworzenia jeszcze lepszych produktów.

Miejmy więc nadzieje, że 2021 rok będzie nie tylko lepszy dla PlayStation – ale i dla całej branży.