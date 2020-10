Unboxing Xbox Series X – nagrano już wyjmowanie konsoli z pudełka

Uwielbiacie zapach nowych rzeczy? Usuwanie folii z nowej gry wideo? Albo wyciąganie sprzętu z pudełka? Pytam, bo właśnie ktoś musiał tak się czuć, odpakowując konsolę nowej generacji. Do sieci trafił właśnie unboxing Xbox Series X, podczas gdy w zasadzie do jej premiery pozostał jeszcze miesiąc.

Jeżeli nie wykazujecie się cierpliwością choćby przy czekaniu w kolejce i tak samo nie możecie doczekać się rozpakowania swojej konsoli, to chociaż spójrzcie na to, jak ktoś inny to robi. Tak, wiem, że nie pomagam.

Nie wiadomo, kim jest ten szczęściarz. Ale dzięki niemu wiemy już, co sami zobaczymy 10 listopada 2020 roku, kiedy to Xbox Series X będzie mieć oficjalną premierę i trafi do naszych rąk.

Oto pierwszy unboxing konsoli Xbox Series X

Film jest w istocie bardzo krótki, bo trwa tylko dwie i pół minuty.

Widzimy na nim, jak nasz szczęściarz otwiera pudełko, wcześniej zrywając kawałki taśmy. W środku znajduje się zabezpieczona i zapakowana konsola z etykietą ,,Power Your Dreams”. To hasło, które pada w najnowszym spocie reklamowym Xbox Series X, który możecie obejrzeć pod tym adresem. Jego gwiazdą został Daniel Kaluuya znany z takich filmów jak Uciekaj! czy Czarna Pantera.

Poza samą konsolą, w środku znajduje się krótka instrukcja, która pokazuje między innymi zakładanie baterii do kontrolera. Ten wraz z kablami (zasilającym i HDMI) znajduje się w odosobnionym miejscu za konsolą. Nie zabrakło do niego oczywiście wspomnianych baterii – jak widzimy znajdują się w zestawie.

Konsole Xbox Series X gotowe do wysyłki

Od jakichś sześciu godzin, na serwisie reddit krąży zdjęcie z magazynu, gdzie można zobaczyć kilkadziesiąt sztuk Xbox Series X na paletach, gotowych do wysyłki.

Dlatego wydaje się, że więcej takich wideo ukaże się już wkrótce. To tylko kwestia czasu, aż ktoś okaże się podobnym szczęściarzem, żeby dorwać się do Xbox Series X wcześniej niż pozostali. W końcu robiono tak już z grami wideo i całą resztą, ot wystarczy dobry przyjaciel w odpowiednim miejscu – najczęściej w sklepie.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Zobacz też: