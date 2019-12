Play wspiera WOŚP. Ty też możesz – to nic nie kosztuje

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przepiękna inicjatywa. Wielki finał 28. edycji zaplanowano dopiero na 12 stycznia 2020 roku, ale już można pomagać w zbieraniu pieniędzy. Mogą do tego przyłączyć się również klienci Play. Co więcej, operator przygotował specjalną akcję, dzięki której zainteresowani nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe?

Każdego roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomaga innym grupom potrzebujących. Tym razem postanowiono skupić się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej, jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych i bardzo kosztownych urządzeń medycznych, a także wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.

Na oficjalnej stronie WOŚP widnieje informacja, że do tej pory na rzecz 28. finału zebrano już ponad 630 tysięcy złotych, ale można się spodziewać, że ostatecznie uda się pozyskać wielokrotność tej kwoty, ponieważ Polacy co roku pokazują, że inicjatywa ta nie jest im obojętna. Play również postanowił się przyłączyć do niej (po raz kolejny) i przygotował specjalną akcję, dzięki której jego klienci będą mogli wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w bardzo prosty sposób.

Play gra razem z WOŚP. Jak można pomóc?

Aby przekazać datek na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Play24, a następnie doładować za jej pomocą konto dowolną kwotą (dotyczy ofert na kartę) lub zapłacić fakturę za usługi telekomunikacyjne. Tyle. Kiedy klient to zrobi, Play przekaże od siebie złotówkę na 28. finał WOŚP, więc użytkownicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Oczywiście – jeśli chcą – mogą ruszyć swoje portfele, aby wesprzeć tę inicjatywę większą kwotą jeszcze w inny sposób (w miarę swoich możliwości).

Przygotowana przez Play akcja potrwa aż do samego wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. do 12 stycznia 2020 roku. Na ekranie głównym aplikacji pokazany jest licznik kciuków w górę, tj. liczba złotówek przekazanych przez operatora. W momencie pisania tego artykułu zbliża się ona do 55 tysięcy. Jeśli ktoś z jakichś powodów nie jest zwolennikiem WOŚP, może go ukryć.

Przy okazji warto przypomnieć, że użytkownicy ofert na kartę wciąż mogą skorzystać z dwóch promocji, dostępnych wyłącznie w aplikacji Play24. Pierwszą jest możliwość otrzymania za darmo pakietu 2 GB internetu – wystarczy tylko uruchomić grę „Shake to Play” i potrząsnąć smartfonem. Druga umożliwia z kolei uzyskanie nawet 20 złotych w prezencie po doładowaniu konta za pomocą Google Pay (dotyczy tylko osób, które do tej pory tego nie robiły). Jak widać, opłaca się włączyć ten program, ponieważ wszyscy mogą zyskać.

Źródło: informacja prasowa