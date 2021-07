Play przygotował dla swoich klientów wakacyjną promocję. Fani social mediów będą zadowoleni

Wakacje dopiero ruszyły, a razem z nimi fala wielu ciekawych promocji. Jedną z nich przygotował Play, który rozdaje darmowe gigabajty do swobodnego korzystania z mediów społecznościowych.

Dodatkowe gigabajty dla użytkowników taryfy MIX i Junior BOX

Zaledwie tydzień temu Play ogłosił promocję, w której darmowe gigabajty mogli zgarnąć użytkownicy Play na kartę. Tym razem fioletowy operator ogłosił podobną ofertę dla korzystających z taryfy MIX i Junior BOX. Jest ona przeznaczona dla osób, które od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku podpiszą lub przedłużą umowę na taryfach M oraz L w ofertach MIX EXTRA GB, NOWA FORMUŁA MIX lub Junior BOX.

fot. Play

Klienci mogą liczyć na dodatkowe 100 GB internetu, jednak będzie je można wykorzystać tylko w poszczególnych aplikacjach społecznościowych:

Facebook

Instagram

YouTube

Messenger

TikTok

Pinterest

Viber

Twitch

Na wykorzystanie dodatkowego pakietu jest 90 dni od momentu ich aktywacji.

Prezenty dla najmłodszych

Przy wyborze oferty Junior BOX również można liczyć na dodatkowe 100 GB na social media. Jednak na tym nie koniec, bowiem Play daje najmłodszym i im rodzicom dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina w wersji Premium oraz możliwość korzystania z platformy Akademia Team Play. Gdyby tego było mało, to operator ma juniorów jeszcze jeden prezent, a mianowicie jeden z zestawów atrakcyjnych gadżetów do wyboru.

Z okazji Euro 2020 w pakiecie z vivo Y20s można otrzymać piłkę w specjalnej niebieskiej kolorystyce z motywem Mistrzostw Europy lub słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless w zestawie z dowolnym smartfonem.

To jeszcze nie wszystko

Klienci Play oprócz wymienionych wyżej promocji mogą też skorzystać z kolejnej. Na czym ona polega? Operator rozda dodatkowe pakiety danych za doładowanie kwotą kontraktową lub wyższą za pomocą aplikacji Play24, lub strony doładowań Play. Ekstra pakiet pojawi się na koncie automatycznie i będzie aktywny przez 30 dni, od dnia aktywacji.

Jeśli więc zastanawiacie się na przedłużeniem lub podpisaniem umowy, warto zwrócić uwagę na wakacyjne promocje od Play, bo przecież gigabajtów nigdy za wiele.