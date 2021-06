W Play na Kartę możesz zyskać nawet 200 GB internetu na lato – za darmo!

W zależności od tego, czy jesteśmy już klientami Play na kartę, czy też dopiero zamierzamy dołączyć do sieci, możemy dostać 100 GB, a nawet 200 GB internetu do wykorzystania na lato!

Gdy jesteś w Play – dostajesz 100 GB internetu

Obecni klienci Play na kartę mogą skorzystać z promocji, która potrwa aż do 30 września 2021 roku. Z okazji zbliżających się wakacji, Fioletowi przekazują tym użytkownikom darmową paczkę 100 GB na wykorzystanie w aplikacjach:

YouTube

Instagram

Facebook

Messenger

TikTok

Twitch

Viber

Pinterest

Pakiet możemy aktywować aplikacji Play24. Będzie on obowiązywał od momentu aktywacji do wyczerpania paczki danych lub do 30 września. Co prawda nie możemy dzięki temu oglądać Netflixa bez strachu o pobierany internet, bo nie znajduje się on na liście „darmowych” aplikacji, ale 100 GB w YouTube czy TikToku na pewno się przyda.

Gdy dopiero przechodzisz do Play – dostajesz 200 GB internetu

Skąd 200 GB? Ano stąd, że od dzisiaj każdy nowy klient, który zarejestruje swoją kartę w Play, otrzyma w prezencie aż 100 GB. Pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Możemy to uczynić w aplikacji Play24, w zakładce Pakiety -> Internet. Nowi klienci są także uprawnieni do odbioru 100 GB internetu do wykorzystania w aplikacjach społecznościowych. W ten prosty sposób można więc zyskać w sumie 200 GB.

Pakiety dostępne są w ofertach: Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, Internet na Kartę w Play, Internet na Kartę 2.0 w Play, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa na Kartę PL, RBM Energy na kartę. Nie zapomnijcie więc ich aktywować, skoro sieć nie robi tego automatycznie!