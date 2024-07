Chcesz ponarzekać na Play? Od dziś możesz to zrobić w tych miejscach

Masz ochotę ponarzekać na ofertę lub samo działanie sieci Play? No to słuchaj – teraz masz ku temu idealną okazję. Startuje bowiem kolejna odsłona akcji PlayLab, podczas której ekipa wyjazdowa organizuje spotkania i jest gotowa na rozmowy z klientami – zarówno potencjalnymi, jak i obecnymi, a także byłymi.

Ekipa Play gotowa do rozmów (nie tylko) z klientami

Oczywiście jeśli nie chcesz, nie musisz narzekać – takie spotkania to też dobra okazja do tego, by podzielić się opiniami i własnymi spostrzeżeniami, niezależnie od tego, jakie są. Z „fioletową ekipą” możesz również po prostu porozmawiać o aktualnie dostępnych (lub niedostępnych) usługach i rozwiązaniach czy też czytelności serwisów lub formach komunikacji.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, by dopytać ją o coś, co jest dla Ciebie niejasne – czy to w samej ofercie, czy też konkretnych technologiach. Nieważne, czy chodzi o telefonię komórkową, internet światłowodowy, sieć 5G, czy telewizję nowej generacji. Możesz na przykład podpytać o promocję „smartfon za pół ceny”.

Tak było w 2023 roku (mat. prasowe)

Tym razem postawiono na Mazury

Ubiegłoroczna edycja odbyła się przede wszystkim w nadmorskim Trójmieście, tym razem natomiast „fioletowa strefa” pojawi się na Mazurach. W tak cudownych okolicznościach przyrody pozostanie przez cztery lipcowe dni: od poniedziałku do czwartku. Konkretnie rozkład jazdy przedstawia się następująco: już dzisiaj (15 lipca) ekipa Play będzie czekać w Mikołajkach, a następnie:

we wtorek, 16 lipca – w Giżycku,

w środę, 17 lipca – w Orzyszu,

a w czwartek, 18 lipca – w Mrągowie.

Jak przystało na akcję organizowaną w lipcu, całość przebiega w luźnej, wakacyjnej atmosferze, a na rozmówców czeka ponoć „superpozytywna ekipa Playersów”. Będą leżaki i ławy, a poza wygodnym siedzeniem można jeszcze liczyć na napoje. Dla odwiedzających strefę przewidziane zostały także rozmaite, fioletowo-białe gadżety – w formie podziękowania za dyskusje.

To jak, wybierasz się na spotkanie z „fioletową ekipą”?