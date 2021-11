Play My Station pojawiło się na YouTube Music. Musiałem przeczytać tę nazwę dwa razy

Chwilę po zapoznaniu się z informacją zastanawiałem się, co ma wspólnego konsola Sony z usługami od Google. A tu okazało się, że chodzi o Play My Station, dodatek do aplikacji YouTube Music.

Reklama

Play My Station zastępuje coś, co już było

Z poziomu ikonki aplikacji YouTube Music zawsze dostępny był skrót do Offline Mixtape. To opcja, która pozwala nam zapisać w pamięci telefonu do 500 piosenek (ok. 2 GB), do odsłuchania offline w dowolnym momencie. Niestety, możliwość umieszczenia skrótu do tej funkcji na pulpicie, zniknęła w lipcu tego roku. Jeśli jednak bardzo ceniliście możliwość natychmiastowego powrotu do słuchania muzyki, to Play My Station będzie dla Was dobrym zastępstwem.

Tak może wyglądać ikonka skrótu, kiedy aktualizacja będzie dostępna w Polsce.

(źródło: 9to5google)

Skrót Play My Station powinien pojawić się obok dostępu do skrótu „Szukaj” i od razu rozpocząć odtwarzanie składanki My Supermix – części „karuzeli” ze składankami użytkownika, występujących w numeracji od 1 do 6, wraz ze składankami Replay, New Release oraz Discover. Skrót wygląda jak typowy trójkąt od guzika Play i nie pozwala użytkownikom na zerknięcie na listę utworów ani na zapisane playlisty do odtwarzania offline.

Reklama

Niestety, nie dane mi jest sprawdzić działanie skrótu, gdyż aktualizacja nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

Play My Music jest częścią aktualizacji YouTube Music do wersji 4.52. Niestety, wygląda na to, że na ważniejsze poprawki będziemy musieli jeszcze poczekać. Dla aplikacji ważnym krokiem naprzód będzie przejście na Material You, nowy język designu który zadebiutował na Androidzie 12. Wtedy zapewne pojawi się również nowy, pasujący do całości widżet.

Widocznie YouTube Music wciąż ma ambicje, aby walczyć z tymi, którzy na imprezę zwaną „streaming muzyki” przyszli o wiele wcześniej, jak Tidal czy Spotify. Liczymy na coraz więcej nowych funkcji!