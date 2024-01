HAMMER BOW LTE łączy wytrzymałość z klapkową konstrukcją

Nowy telefon w ofercie HAMMER to szereg praktycznych funkcji, wykorzystanie łączności LTE oraz pancerna obudowa – wszystko w konstrukcji z klapką.

Pancerny jak HAMMER

Jak zawsze w przypadku marki HAMMER, najjaśniejszym elementem specyfikacji telefonu jest jego wytrzymałość. Odporność poświadczona certyfikatem IP68 oznacza, że urządzenie oferuje pyłoszczelną konstrukcję, którą możemy też zanurzyć w wodzie. Producent obiecuje również, że sprzęt wytrzyma upadek z wysokości 1,5 metra.

HAMMER BOW LTE (Źródło: producent)

Klapka w telefonie to w tym przypadku dodatkowa gwarancja, że 2,4 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240×320 pikseli będzie jak najrzadziej wystawiony na sytuacje, w których może dojść do zarysowania powierzchni ekranu. Aby nie otwierać telefonu zbyt często, dodatkowy panel zewnętrzny o przekątnej 1,4 cala wskazuje godzinę, zasięg, stan baterii czy informacje o nieodebranych połączeniach.

Co oferuje HAMMER BOW LTE?

W HAMMER BOW LTE zaszyto również szereg praktycznych rozwiązań, które przydadzą się na co dzień. Telefon ma wbudowaną latarkę, radio FM oraz obsługę plików MP3. Muzyki posłuchamy zarówno na głośniku, jak i podłączając słuchawki do gniazda minijack 3,5 mm. W kwestiach komunikacyjnych możemy liczyć na dostęp do Bluetooth w wersji 2.0, obsługę dual SIM, VoLTE czy przycisk SOS, który po dłuższym przytrzymaniu wysyła powiadomienie alarmowe na numer wyznaczonej osoby. Na zewnętrznej części obudowany znalazło się też miejsce na aparat 2 Mpix.

Urządzeniem steruje chipset Unisoc T107 sparowany z 48 MB RAM i 128 MB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć maksymalnie o 32 GB dzięki dedykowanemu gniazdu na karty microSD. BOW LTE wyposażono też w litowo-polimerowy akumulator o pojemności 1200 mAh. Po naładowaniu ogniwa do trzycyfrowej wartości, telefon powinien działać przez tydzień w trybie czuwania lub umożliwić do 8,5 godzin rozmów. Ładowanie może odbywać się na dwa sposoby – za pomocą gniazda USB-C lub poprzez umieszczenie urządzenia w dedykowanej stacji ładującej.

HAMMER BOW LTE (Źródło: producent)

HAMMER BOW LTE waży 297 gramów i złożony mierzy 128,9×57,1×17,7 mm. Telefon można kupić na oficjalnej stronie producenta, a wkrótce powinien pojawić się również w stacjonarnych sklepach z elektroniką. Urządzenie wyceniono na 369 złotych. Cena stacji dokującej nie jest jeszcze znana.