Bardzo możliwe, że poznaliśmy planowany rok wydania GTA VI

Jeszcze raptem dwa tygodnie temu mogliśmy cieszyć się niespodziewanym rozdawnictwem GTA V, a wydawca gry już uderzył w branżę kolejną, informacyjną bombą. W sieci pojawił się wykres przedstawiający planowane wydatki wydawcy, sugerujące rok premiery ogromnego projektu, którym najpewniej jest wyczekiwane od dawna Grand Theft Auto VI.

Koniec długich oczekiwań? Niestety nie

Seria GTA jest prawdziwą legendą w branży gier wideo, a premiera każdej jej kolejnej odsłony to gwarancja podbicia poprzeczki w kwestii jakości nowych produkcji na rynku o kolejne, nieosiągalne dla większości deweloperów stopnie. Nikogo nie dziwi więc fakt, że gracze z utęsknieniem wyczekują na zapowiedź szóstej odsłony cyklu, a każda, nawet najmniejsza plotka rozbrzmiewa szerokim echem na portalach branżowych i tematycznych forach, gdzie użytkownicy nierzadko dopisują sobie własne teorie odnośnie planowanej daty premiery i oczekiwanej przez nich zawartości.

Tym razem sprawa wygląda nieco inaczej, bo w sieci pojawił się wykres, na którym widnieją przewidywane wydatki na działania marketingowe firmy Take-Two, czyli wydawcy między innymi właśnie serii Grand Theft Auto. Słupki zdradzają, że w roku 2024 możemy spodziewać się olbrzymiej akcji promocyjnej, która najprawdopodobniej dotyczyć będzie GTA VI.

Wydawnictwa największy budżet przeznaczają na marketing gry właśnie w okolicach jej premiery, a w tym przypadku jest on tak duży, że ciężko wytypować inną produkcję, która byłaby warta tak kosztownej akcji promocyjnej. Dla skali wspomnę, że na stworzenie oraz promowanie GTA V wydano ponad 260 milionów dolarów, co czyniło ją jedną z najdroższych w produkcji gier w historii.

Co ciekawe, premiera gry być może mogła odbyć się wcześniej. Na wykresie z zeszłego roku najdłuższym słupkiem był ten przypisany do roku 2023, jednak najwyraźniej plany firmy uległy znacznym zmianom, przez co na najnowszy hit Rockstar Games przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej niż moglibyśmy się spodziewać.

Według analityka firmy Stephens podobny wykres pozwolił przewidzieć datę premiery Red Dead Redemption 2, co dodaje teorii wiarygodności i zdecydowanie pomoże rozbudzić wyobraźnię fanów.

Warto pamiętać, że powyższe informacje choć pochodzą z wiarygodnego źródła, to ich interpretacja jest jedynie gdybaniem. Póki co pozostaje nam tylko czekać na bardziej konkretne informacje od wydawcy gry, lub samego Rockstar Games.

Źródło: VentureBeat dzięki Stephens