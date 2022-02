Ukraina walczy. Ukraina się nie poddaje. Rosja prędzej czy później przegra tę wojnę. Zresztą w wielu aspektach już ją przegrała. PKO BP i Bank Millennium oraz operatorzy pomagają obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, w której giną również cywile, w tym dzieci.

Rosja przegrywa wojnę na wielu frontach

Przerażeni, obawiający się o swoje życie obywatele Ukrainy masowo uciekają z napadniętego bestialsko przez Rosję kraju. Według ostatnich szacunków, do samej Polski 200 tysięcy osób, a ogólnie nawet 360 tysięcy. Trzeba bowiem pamiętać, że nie tylko do Polski kierują się Ukraińcy. Ponadto w większości są to kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz opuszczania Ukrainy – została ogłoszona powszechna mobilizacja.

Nie tylko jednak mieszkańcy Ukrainy uciekają w popłochu, bo bestialscy Rosjanie mordują niewinnych cywilów, których spotkają na swojej drodze. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, podawanych przez niemiecki Bild, z Moskwy uciekł również… sam Władimir Putin, który rzekomo ukrył się w bunkrze na Uralu. Do tego dziś kurs rubla spadł do poziomu 0,039 PLN, podczas gdy jeszcze wczoraj 1 rubel rosyjski kosztował 0,050 PLN. Z kolei Bank Rosji skokowo podniósł stopy procentowe z 9,5% do 20%, a giełda Moscow Exchange padła po pięciu minutach od otwarcia.

W połączeniu z licznymi sankcjami, gospodarka rosyjska będzie staczać się po równi pochyłej, co odczują przede wszystkim mieszkańcy Rosji, których przynajmniej część nie popiera rosyjskiej agresji na Ukrainę. Trzeba bowiem tu zauważyć, że niestety część społeczeństwa została zmanipulowana rosyjską propagandą i popiera atak Rosji na Ukrainę.

PKO BP i Bank Millennium przygotowali specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy

PKO BP poinformował, że od teraz PKO Konto bez Granic, które jest dedykowane zarówno obecnym, jak i nowym klientom z Ukrainy, będzie prowadzone bezpłatnie przez 12 miesięcy od dnia otwarcia. Ponadto tymczasowa karta płatnicza do konta może być wydana w momencie otwarcia rachunku (w wybranych oddziałach banku).

źródło: PKO Bank Polski

PKO Bank Polski zniósł również opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie. Darmowe przelewy bez prowizji do ukraińskich banków oferują obecnie także inne polskie banki, w tym mBank, ING Bank Śląski i BNP Paribas.

Na podobny krok zdecydował się też Bank Millennium. Zniósł on opłaty dla obywateli Ukrainy za obsługę konta, kartę i wypłaty z bankomatów oraz prowizję od przelewów zagranicznych klientów indywidualnych na Ukrainę.

Obywatelom Ukrainy pomagają również operatorzy. Nie tylko przygotowali oni pakiety minut i internetu, aby mogli się komunikować ze swoimi bliskimi, którzy zostali w Ukrainie, a także mieć dostęp do informacji, ale również rozdają darmowe startery na granicy z Polską i pomagają je rejestrować tym, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę.

Ponadto rzecznik Orange poinformował, że Orange Polska zrezygnował z opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine.