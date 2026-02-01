W dzieciństwie oddałbyś wszystko za taki smartwatch

Dzieci uwielbiają gadżety – w końcu kogo z nas nie kusił nowy numer „Kaczora Donalda” z kieszonkową koszykówką czy kompasem wyposażonym w dodatkowe lusterko? Gdybym miał wyobrazić sobie idealny prezent dla takiego lekko starszego „gadżeciarza”, to przypominałby ten smartwatch.

Specyfikacja smartwacha Kospet Tank M4C

Rzut oka na specyfikację techniczną podpowiada, że mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej półki – świadczy o tym chociażby ekran AMOLED o przekątnej 1,96 cala, rozdzielczości 502 x 410 pikseli i jasności 1000 nitów. Zastosowany układ mobilny umożliwia wyświetlanie powiadomień ze sparowanego smartfona oraz jest w stanie współpracować z takimi aplikacjami, jak Facebook, Instagram, YouTube czy Gmail.

Kospet Tank M4C – jak na smartzegarek przystało – ma również szereg modułów monitorujących zdrowie i przydatnych w sporcie. Warto wymienić chociażby pomiar tętna czy saturacji krwi oraz analizę snu. Osoby aktywnie spędzające czas docenią obecność kompasu, barometru czy GPS – niestety, bez możliwości prowadzenia do celu i importowania map offline. Smartwatch umożliwia analizę ponad 170 aktywności.

Kospet Tank M4C (źródło: Kospet | Amazon)

Zegarek, który zaskakuje funkcjami

Co jednak ma ten smartwatch, czego próżno szukać w typowych inteligentnych czasomierzach? Zaczynając od ciekawostki w postaci wbudowanej latarki – użytkownik ma do wyboru pięć poziomów jasności, a producent zapewnia, że jej światło sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych.

Prawdziwy hit na szkolnych korytarzach robiłoby jednak wbudowane walkie-talkie. Oczywiście krótkofalówka jako zabawka nie ma zbyt wielu zastosowań praktycznych. W dorosłym życiu osoby pracujące w miejscach o słabym zasięgu sieci lub potrzebujące natychmiastowej komunikacji nie mogą polegać na telefonach i sieci GSM. W przypadku Kospet Tank M4C właściciel zegarka może liczyć na zasięg do 40 metrów oraz opcję komunikacji z czterema urządzeniami jednocześnie.

Kospet Tank M4C (źródło: Kospet | Amazon)

W zależności od intensywności użytkowania, smartwatch jest w stanie wytrzymać do 16 dni na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 500 mAh w trakcie standardowego scenariusza. O tym, że nie jest to akcesorium do garnituru, przypomina projekt skupiający się na wytrzymałości – kopertę wykonano ze stali nierdzewnej, szkło Gorilla Glass 3 chroni ekran, a całość jest zgodna ze standardem MIL-STD 810H i wodoodporna na poziomie 5ATM oraz IP69K.

Kospet Tank M4C jest dostępny m.in. na platformie Amazon. Do wyboru są dwa kolory różniące się kopertą w kolorze stalowym lub czarnym. Koszt urządzenia wynosi 780 złotych, a wysyłka do Polski kosztuje 25 złotych.