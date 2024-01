Procesor z Samsunga Galaxy S25 ma coraz mniej do ukrycia

Cieszycie się złożonym zamówieniem na Samsunga Galaxy S24 lub Galaxy S24+? Niektórzy żyją już następnym rokiem i wiedzą, jakimi parametrami pochwali się nowy, flagowy układ mobilny Koreańczyków w serii Galaxy S25.

Nie taki Exynos straszny, jak go malują

Choć nasz redakcyjny kolega Kuba dopiero kilka dni obcuje z Samsungiem Galaxy S24+, wszystko wskazuje na to, że w tym roku powrót do autorskich chipsetów Exynos Koreańczycy mogą uznać za udany. Oczywiście z ostatecznym wnioskiem warto poczekać do właściwej recenzji, ale wstęp wydaje się obiecujący.

Samsung Galaxy S24+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Na nasze (nie)szczęście, w branży wszystko dzieje się czasami tak szybko, że nawet nie ma kiedy złapać oddechu. Na recenzję Galaxy S24 czy Galaxy S24+ jeszcze chwilę poczekamy, ale niektórzy już wiedzą, co może przynieść następca chipsetu Exynos 2400 – układ mobilny Exynos 2500.

Samsungowy chipset marzeń

Użytkownik OreXda, który ma za sobą kilka udanych trafień, jeżeli chodzi o przedpremierowe informacje dotyczące Samsunga, podzielił się właśnie na swoim koncie na Twitterze nowymi szczegółami Dream Chipa, czyli inaczej mówiąc, Exynosa 2500. W październiku 2023 roku informował on o 10-rdzeniowym procesorze w konfiguracji 1-3-2-4. Teraz dowiedzieliśmy się, jakie taktowania zaoferują pierwsze dwa klastry.

Główny rdzeń Cortex-X5 powinien zostać wysterowany na 3,2-3,3 GHz, czyli oferować zbliżone taktowanie, co Cortex-X4 w Exynosie 2400. Nieco inaczej wygląda to w kwestii drugiego klastra. W tegorocznym chipsecie mamy do czynienia z pięcioma rdzeniami Cortex-A720 o taktowaniu 2,9 GHz, a Exynos 2500 dostanie trzy rdzenie Cortex-A730 pracujące w zakresie 2,3-2,5 GHz. O trzecim klastrze z dwoma rdzeniami Cortex-A730 i czwartym z czterema rdzeniami Cortex-A520 nie wiemy póki co zbyt wiele.

X5 MP1 : 3.3GHz~3.2GHz

A730 MP3 : 2.5GHz~2.3GHz

A730 MP2: ?GHz~?GHz

A520 MP4: ?GHz~?GHz https://t.co/FkgK2TNh9u — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) January 21, 2024

Jeżeli wszystkie zakulisowe informacje potwierdzą się, Exynos 2500 może być najpotężniejszym układem mobilnym Samsunga od dekady. Wskazują na to m.in. plany ARM dotyczące ww. rdzenia Cortex-X5 oraz fakt, że obecny układ graficzny Xclipse 940 opracowany wspólnie z AMD już teraz radzi sobie lepiej z ray-tracingiem niż Snapdragon 8 Gen 3, a Xclipse 950 ma jeszcze podnieść poprzeczkę.

Koniec końców, Exynos 2500 może pokonać nie tylko Snapdragona 8 Gen 4, ale też A18 Pro, który powinien pojawić się w iPhone’ach 16. Warto jednak wstrzymać się z tak śmiałymi tezami do momentu aż wszystkie trzy chipsety trafią na rynek i zostaną porządnie przetestowane.