Wersja mobilna Google Chrome przechodzi zmiany. Co nowego?

Google zapowiada zmiany, jakie mają nadejść do jednej z najbardziej popularnych przeglądarek internetowych. Do listy funkcji Chrome, dedykowanej na urządzenia mobilne, ma dołączyć pięć kolejnych opcji. Co przygotowano?

Wsparcie w wyszukiwaniu informacji

Przeglądarka to jedna z najważniejszych aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet. To dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie informacji. Niedawno gigant poinformował o opcji Odsłuchaj tę stronę, a teraz zapowiada pięć kolejnych nowości, które mają ulepszyć Chrome na sprzętach z Androidem i systemem iOS.

Łatwiejsze wyświetlanie informacji na temat lokalnych miejsc w przeglądarce (źródło: Google)

Jedną z nowości ma być ułatwione skontaktowanie się z wyszukiwaną firmą lokalną. Jak zaznaczają deweloperzy, proces ten ma oszczędzać czas użytkownika. Dzięki temu skrótowi będzie można szybko zapoznać się adresem, ustawić nawigację, poznać opinie innych osób czy wybrać numer telefoniczny do placówki. Aktualizacja ta jest już dostępna na urządzeniach z Androidem, z kolei jesienią ma trafić na sprzęty oparte o iOS.

Zmiany nadejdą także do paska adresu widniejącego w Chrome na tabletach z Androidem oraz iPadach. Google postanowił skorzystać z większego rozmiaru ekranu i pozwoli na wyświetlanie aktualnie przeglądanego adresu strony w rozwijanym menu ostatnich zapytań.

Przeprojektowany pasek w przeglądarce Chrome (źródło: Google)

Chrome z nowymi skrótami i nie tylko

Google Chrome otrzyma także nową funkcję sugestii skrótów. Dzięki niej użytkownik będzie mógł w prostszy sposób odnaleźć na liście często sprawdzaną treść w oparciu o krótkie zapytanie. Gigant jako przykład podaje wyszukiwanie hasła „rozkład jazdy” – jeśli często sprawdzaliśmy konkretny środek transportu pojawi się on na liście sugestii wyżej niż dotychczas.

Nowe sugestie skrótów (źródło: Google)

W przeglądarce giganta z Mountain View, po kliknięciu w pasek adresu w Nowej karcie, pojawią się popularne sugestie wynikające z trendów wyszukiwania z ostatniego czasu. Jak twierdzi Google, jest to forma inspiracji w poszukiwaniu treści internetowych.

Sugestie wyszukiwania w oparciu o aktualne trendy (źródło: Google)

Jeśli interesujesz się sportem i zdarza się, że wyszukujesz informacje na temat zmagań danego zespołu, otrzymasz możliwość skorzystania z nowych kart sportowych. Z zapowiedzi wynika, że będą one dostępne w ramach kanału Discover, wyświetlanego w przeglądarce. Kanał ten można samodzielnie dostosować w Chrome i m.in. będzie mógł przekazywać bieżące informacje o wynikach meczów.