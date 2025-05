Jaki zegarek nosi papież? Wybór nie mógł być inny

Zegarek to mocno niepozorne akcesorium. Z jednej strony możemy uważać go za zwykły czasomierz, z którego z łatwością odczytamy aktualny czas i datę. Z drugiej strony to, co nosimy, może powiedzieć o nas coś więcej. Przykładem może być nawet nowy papież, Leon XIV.

Papieskie zegarki w przeszłości

Zaczynając od ostatniego, niedawno zmarłego papieża Franciszka – na jego nadgarstku zauważono swojego czasu czarnego Swatcha Once Again. To prosty zegarek z mechanizmem kwarcowym i okrągłą kopertą, wykonaną z tworzywa oraz prostym datownikiem. Czasomierz, który można kupić za ok. 260 złotych, w pewien sposób korelował z wizerunkiem Franciszka, którego wyróżniała skromność.

W przypadku Benedykta XVI, w dniu wybrania go na papieża miał na sobie zegarek kwarcowy marki Junghans. Niewykluczone, że był on zwolennikiem czasomierzy niemieckiego producenta – na prywatnej audiencji przewodniczący frakcji poselskiej CDU/CSU w latach 2005-2018, Volker Kauder, wręczył papieżowi model Erhard Junghans Tempus Automatic.

W trakcie 26-letniego pontyfikatu Jana Pawła II zauważono natomiast, że Karol Wojtyła najchętniej zakładał Rolexa DateJust 16233.

Zegarek papieża Leona XIV – technologia przede wszystkim

W trakcie pierwszej mszy świętej, prowadzonej przez nowego papieża, na nadgarstku nie wychwycono ani kwarcowego zegarka, ani luksusowego automatu. Zamiast tego Leon XIV zdecydował się na wybór czegoś bardziej nowoczesnego – zegarkowi spotterzy zauważyli Apple Watcha nieokreślonej generacji.

Zdjęcia Leona XIV z (prawdopodobnie) Apple Watch na nadgarstku (Źródło: PhoneArena)

Fakt, że papież może być zwolennikiem smartwatchy giganta z Cupertino, potwierdza także zdjęcie, znalezione przez jednego z użytkowników Reddita, datowane na 2024 rok. Możemy się przy okazji domyślać, że ze względu na brak możliwości sparowania zegarka z innym ekosystemem, Robert Francis Prevost używa także iPhone’a. Biorąc pod uwagę fakt, że papież pochodzi z USA, jest to na swój sposób patriotyczny wybór.

Papież Leon XIV z Apple Watchem na nadgarstku (źródło: Zdjęcia Google)

Dlaczego jednak głowa Stolicy Apostolskiej zdecydowała się na smartwatch, zamiast na tradycyjny zegarek? Można wysnuć w tej kwestii dwie hipotezy. Pierwsza – papież jest zwolennikiem nowych technologii i docenia ich możliwości w życiu codziennym. Druga – jest to prezent od najbliższych, którzy troszczą się o jego zdrowie.

Warto bowiem wspomnieć o tym, że Apple Watch oferuje m.in. możliwość pomiaru tętna oraz wysyłanie alertów w przypadku upadku czy podejrzenia zawału. Producent przypomniał nam również niedawno o funkcji umożliwiającej wykonanie połączenia alarmowego.

Jeżeli jednak Apple Watch jest świadomą decyzją Leona XIV, to kto wie, czy nie jest to znak, że nowy papież będzie chciał jeszcze lepiej wykorzystać nowe technologie w celu dotarcia do wiernych – w końcu sam się ich nie obawia.