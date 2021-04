Pandemia nie służy naszym oczom. Jak zadbać o wzrok podczas korzystania z komputera?

Globalna pandemia COVID-19 wywróciła nasze życie do góry nogami. Mocno wpłynęła na praktycznie każdy jego aspekt, niestety często negatywnie. Z najnowszych badań wynika bowiem, że przez obecną sytuację użytkownicy wpatrują się w ekrany komputerów jeszcze dłużej niż przed wybuchem pandemii, a przez to narażają swoje oczy.

Według badania, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Huawei, aż dwie trzecie Polaków spędza w okresie pandemii COVID-19 więcej czasu przed komputerem niż przed nią. Co więcej, w niemal połowie przypadków wydłużył się on o przynajmniej trzy godziny – i mowa tu o każdym dniu!

Najwięcej ankietowanych osób, bo 40%, odpowiedziało, że dziennie wpatruje się w komputer o godzinę do dwóch dłużej w porównaniu do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Kolejne 31% przyznało, że czas ten wydłużył się o 3-4 godziny na dobę, a 16% zadeklarowało, że o ponad cztery godziny dziennie. Jedynie 11% respondentów powiedziało, że obecnie korzysta z komputera dłużej o maksymalnie godzinę niż wcześniej.

Jako powód dłuższego korzystania z komputera podawano głównie pracę i naukę zdalną lub zajęcia niezwiązane z nimi (w obu przypadkach jedną z ww. opcji wskazało 50% badanych).

Niestety, z badania Ipsos wynika także, że aż 43% Polaków nie robi nic, aby ochronić swoje oczy podczas długotrwałego korzystania z komputera, mimo że 70% badanych powiedziało, że dostrzega jego negatywny wpływ na swoje oczy. Najczęściej wymieniano zmęczenie, pogorszenie ostrości widzenia, łzawienie i pieczenie oraz suchość. Co piąta osoba zadeklarowała też, że wielogodzinne wpatrywanie się w ekran przyczyniło się do pogłębienia już istniejącej wady wzroku.

Co ciekawe, większość badanych, którzy przyznali się do braku dbania o swoje oczy, powiedziała, że… po prostu nie wie, jak to robić. Duża część zadeklarowała też, że nie przywiązuje do tego uwagi lub nie czuje takiej potrzeby. Często pojawiała się również odpowiedź, że ktoś nie ma na to czasu.

W tym miejscu warto zauważyć, że producenci elektroniki na większości materiałów promocyjnych umieszczają informację o zastosowanych technologiach, które mają chronić oczy użytkownika. Najczęściej jest to filtr niebieskiego światła, ale nie tylko – może to być również rozwiązanie, które dopasowuje temperaturę wyświetlacza do panujących warunków, dzięki czemu wzrok się mniej męczy, a także funkcja redukująca migotanie obrazu.

W związku z zatrważającymi wynikami przeprowadzonego przez Ipsos badania, Huawei i Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki sformułowali wspólnie katalog dobrych nawyków pod nazwą „Włącz ochronę oczu”. Zebrano w nim porady, w jaki sposób można samodzielnie zadbać o wzrok w okresie wzmożonego użytkowania ekranów.

Warto zapamiętać te wskazówki, ponieważ dopóki trwa pandemia COVID-19, dopóty czas spędzany przed ekranem komputera prawdopodobnie się nie skróci – w końcu większość osób właśnie za jego pomocą pracuje lub się uczy.